Febrero inicia mañana y es el mes del Amor, pero también de la Amistad. Esta además cuenta con un día, el 30 de julio, en honor a esta relación que es capaz de unir a personas muy diferentes, romper fronteras y tender lazos de solidaridad. Gente de la farándula local confiesa quienes son sus mejores amigos. Para algunos, como Lazito de la farándula, del programa 'En contacto', son sus padres Wilson y Victoria.

Michela Pincay: "Perdí la audición en el oído izquierdo y debo usar audífonos" Leer más

Cuando Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se conocieron rodando la película 'Titanic' no imaginaron que se convertirían en grandes amigos. Los actores son amigos desde 1997, cuando se metieron en la piel de Rose y Jack. Esa historia de amor en la ficción los unió para siempre en la vida real. Eligieron ser amigos y nunca han estado inmersos en nada romántico, ese es el secreto de esa maravillosa relación. Una prueba de que entre un hombre y una mujer puede existir una verdadera amistad.

Martha con Prisca Bustamante y Miriam Murillo. Archivo

Martha Ontaneda, actriz

“La amistad es un sentimiento inexplicable, una mezcla bien compleja, un cariño que no importa distancia, tiempo, espacio y silencio, siempre está ahí. Estela, Patricia, María, Miriam, Prisca, Elvira... confío en que si doy un grito estarán a mi lado. Tengo muchos conocidos, la verdadera amistad hay que conservarla. Algunos no viven aquí. Con Prisca Bustamante hemos disfrutado de muchas vivencias juntas tanto personales como profesionales, en el teatro”.

Kimberly Cedeño con su familia. Cortesía

Kimberly Cedeño, bailarina de 'Soy el mejor'

“Mi mamá (Raquel Cisneros), mi esposo (Julián Campos) y mis hermanos Roberth y Ashley Cedeño son mis amigos. He tenido varios compañeros, pero en realidad siempre he considerado verdaderos amigos a mi familia, porque son los que están en las buenas y en las malas durante toda tu vida. He conocido varias personas con las cuales hemos disfrutado farras, salidas y todo lo demás, pero aún no se ganan ese puesto de amigos. Soy muy selectiva en ese tema porque sencillamente no confío en las personas… soy muy complicada”.

Farandulero Luis. Archivo

Farandulero Luis, comentarista

“Tener un mejor amigo es difícil en estos tiempos, en los que existe la hipocresía y malagradecidos. Mis buenos amigos son José Luis Chalén y Joffre Panchana, quienes han estado en las verdes y en las maduras y más en las verdes. Son amigos las 24 horas del día, nos hemos peleado a veces, pero en cada pelea nuestra amistad se vuelve más fuerte. En estos tiempos amigos leales y fieles casi no existen, pero tengo la suerte de tener dos, los amigos son los hermanos que te manda Dios. En la farándula mi buen amigo es Rey Vásquez”.

Santiago junto a Aura Arce. Cortesía

Santiago Castro, presentador

“Mis amigos son contados con los dedos de las manos. Son personas incondicionales que en momentos cruciales de mi vida han estado para ayudarme sin nada a cambio. Conocen mis secretos y no me venden. De igual manera, esa amistad es correspondida por mí. Una de ellas es Aura Arce con quien mantengo más de once años de amistad y con Betty Mata más de 4 años. Son las conocidas de TV que son mis amigas. También tengo tres más que no son de TV. La amistad es algo tan valioso que no todos deben llamarse amigos. Compañeros existen muchos, amigos pocos”.

Toño con Álex Vizuete. Cortesía

Toño Navarrete, cantante

“Más allá de la etiqueta de amigos o panas, prefiero resumirlo en personas que quiero, aprecio y admiro en el medio. Son muy pocos. Desde Samantha (Grey), con quien tengo una conexión muy bonita, Nikki Mackliff, Yilda Banchón, Carlos Scavone, ahora último Álex Vizuete con quien incluso hicimos una canción. El valor que tengo para cada uno de ellos es que con estas personas puedo ser quien soy y se la puede pasar bien sin necesidad de planearlo y eso lo hace especial”.