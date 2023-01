En la vida nada es color de rosa y nada es perfecto. La presentadora Michela Pincay, del programa 'De casa en casa', de TC, es guapa, emprendedora, querida por el público y su familia y una de las favoritas de las marcas.

Acaba de revelar un problema en su salud que afecta uno de sus oídos, el izquierdo. La dolencia se llama pérdida súbita de la audición y se le presentó hace aproximadamente siete años. Ahora ha debido tomar las medidas necesarias para escuchar un poco mejor, ya que la dolencia se agudizó.

“Escuchaba con un oído y con el otro no. Tuve otros síntomas que se manifestaron desde el año pasado. Sentía mareos, pérdida de equilibrio, me sentía desorientada, no podía manejar ni caminar. Fue súper feo. Acudí al médico para hacerme otra audiometría y el especialista consideró que algo no estaba bien. La audición en el oído izquierdo está perdida y el derecho tiene una pérdida del 20 %. Cuando me dijeron eso me asusté. Me hicieron varias pruebas, incluso una resonancia magnética para descartar otro problema”.

La presentadora añade que esta dolencia le puede dar a cualquiera. “Lo que no se sabe es que hay que actuar rápidamente porque si no se lo hace en tres días, se corre el riesgo de perder la audición para siempre. Desconozco cuándo se me presentó a mí. Por ello tengo que usar ya audífonos, mi propio apuntador (no los del canal) y hacer varios cambios para cuidar el otro oído y no esforzarlo demasiado.

Desde octubre del 2022 comencé con pruebas. Debo llevar algunos aparatos al programa. Tuvimos una reunión con el equipo, entre ellos los técnicos del canal y los de los audífonos, para que puedan entender mi condición y ayudarme para adecuar todo para mí”.

¿De qué se trata este padecimiento? La sordera súbita ocurre porque algo no funciona en los órganos sensoriales del oído interno. Frecuentemente afecta solo un oído. Las personas con sordera súbita a menudo descubren que han perdido la audición al despertarse por la mañana. Entre las causas que la producen están las infecciones, enfermedades autoinmunitarias, entre otras.

Como es normal, Michela vivió momentos tristes por esta situación. A pesar de que para ella es un nuevo estilo de vida, no reniega y por el contrario dice: “Hay que agradecer la posibilidad de tener estos audífonos, son de gran ayuda. Mi padecimiento no es operable, es irreversible. La pérdida súbita de la audición no tiene una causa real. Muchos no nos cuidamos los oídos.

"A partir de los 45, a veces se presentan problemas de audición. En mi caso se presentaron desde los 25, ahora tengo 31. Al principio no le ‘paré bola’. Yo había desarrollado en algo la habilidad de leer los labios, pero con la mascarilla no podía ver la boca de las personas y casi no se entiende lo que expresan. No es cómodo estar dando explicaciones. Aquello te hace aislar y evitas salir”, añade Michela.

Sus seguidores en las redes sociales se manifestaron dándole apoyo, aunque no faltaron los comentarios desatinados. Nadie sabe lo de nadie y si no mandan buena vibra es mejor quedarse callado. Nadie está libre de ningún padecimiento.