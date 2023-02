Tras su triunfo en 'Soy el mejor 2022', la bailarina Kimberly Cedeño decidió aceptar la propuesta de volver al reality de TC en 2023. Sin embargo, no se quedó por mucho tiempo. El martes 31 de enero se despidió luego de haber presentado la ronda de pop tropical con el popular mambo '¿Qué le pasa a Lupita?'

El mes pasado, cuando fue entrevistada por EXPRESIONES, ella comentó que le había dicho al productor Christian Rodríguez que no permanecería por mucho tiempo en el programa. “Estoy cansada, no de bailar, pero la misma rutina me agota. Aunque él me respondió que no me apresure”.

Campanita, como la llaman y la pareja de Julián Campos, no quiso esperar y tomó la decisión de partir. “Ya cumplí con mi caso social, mi sueño de ganar, he llenado las expectativas”.

En su última participación en 'Soy el mejor' obtuvo la más alta calificación, diez. Kimberly ha alcanzado otro nivel.

No sería raro verla volver, pero como jurado. Ella es profesora en la escuela que tiene con su madre (Raquel) al sur de la ciudad. Con Julián tiene previsto un viaje a Perú para conocer Machu Picchu. Se irán en Semana Santa.

José Suárez con Alejandra Muñoz. Cortesía

El mejor locutor

José Suárez hizo una carrera en la radio mientras vivió en Ecuador. Luego viajó a Europa, donde reside desde hace más de 20 años. Aunque ha estado en Bélgica y Francia, ahora se encuentra en España. Acaba de convertirse en el mejor locutor comercial de los Premios del Cotilleo. Él es parte de EurolatinaTV. Con la colombiana Alejandra Muñoz, una de las locutoras con las que compitió en la categoría mencionada. José se siente muy orgulloso de este logro.