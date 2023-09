Yami Safdie y Álex Ponce: la espontaneidad a su favor

Yami Safdie y Alex Ponce son artistas y tiktokers por naturaleza. Ellos se descubrieron el uno al otro a través de esta aplicación e hicieron clic con el contenido y la música que publicaban. Ella tiene 3,6 millones de seguidores; él, 1,5 millones. Intercambiaron mensajes y fue así como se dio el primer acercamiento.

A principios de este año, comenzaron a hablar para hacer una colaboración. Crearon una canción a distancia que, al final, por temas externos a ellos, nunca salió. Pero quedó ahí algo pendiente.

Meses después, y con las ganas latentes de juntarse, Yami lo invitó a participar en Vergüenza. El tema está disponible desde el 14 de este mes en todas las plataformas de streaming.

En conversación con EXPRESIONES se pudo constatar la buena onda que hay entre ellos. Y una vez más, artistas de esta generación demuestran que la cercanía y simpatía con su audiencia y los medios es la mejor carta para sobresalir en el mercado.Un ambiente femenino poderoso.

UN AMBIENTE FEMENINO PODEROSO

¿Se siente contenida cuando ve a su alrededor que las cantantes de su generación ya no se callan cuando tienen que denunciar injusticias en la industria musical? Para Yami, es un privilegio ser mujer y dedicarse a la música actualmente.

“Cada vez nos estamos animando más y creo que es responsabilidad de todas apoyar cuando una sale a contar algo. Me siento súper contenida. Cuando yo era chica, por lo menos acá en Argentina, no había muchos referentes femeninos. Eran realmente muy, muy poquitos, y mucho menos en el pop o en el mainstream. Y ahora hay tantas que es increíble”, asegura.

TELONERA DE LUIS MIGUEL

En agosto, el Sol de México inició su gira 2023 en Argentina, donde ofreció 10 conciertos. Yami Safdie fue la encargada de abrir todos los shows y contó sobre la experiencia.

“Fue una locura, una responsabilidad gigante. Luis Miguel es un artista increíble que yo admiro un montón. Para mí, es de los mejores intérpretes de habla hispana. Ensayamos mucho y armamos un show especial para esos días en los que adaptamos un poco las canciones para que sean menos urbanas y más llevadas al pop y a lo más clásico. Siento que el público me recibió súper bien, si bien es cierto que había mucha gente que no me conocía. Fueron muy respetuosos y se recoparon a todo”, relató.

LAS CONFESIONES

¿Qué pensaban el uno del otro antes de conocerse en persona?

Yami: Yo, la verdad es que, como ya había conversado mucho con él, me había dado cuenta de que era súper simpático, que le gustaba mucho hablar y que era una persona súper transparente. Si te soy sincera, cuando lo conocí en persona, era un poco lo que esperaba. Lo que quizás hubiera pensado es que sería más súper estrella, porque está muy pegado. Pero cuando llegó, era muy humilde y no tenía problema con nada. Hay gente que tiene un poco más de exigencias o cosas un poquito más de diva si se quiere. Él, nada que ver, es muy sencillo.

Alex: Lo bacán y lindo de Yami es que en persona es igual a como se ve en redes. Eso es algo que ha hecho que conecte tanto con su público, es muy real, muy honesta. Lo único es que creo que la veía más alta en TikTok, ¿no? (risas).

Es que sería bastante pesado ser un personaje en la vida real y otro en redes…

Alex: Sí porque en la actualidad, con lo importante que son las redes sociales y con el tiempo que hay que estar en ellas, si actuamos algún papel o nos mostramos diferentes a lo que somos, no daríamos. Realmente sería tan demandante, que creo que cualquier persona se rendiría en ese caso. Lo más sano es ser uno mismo.

¿Conocía a otros artistas ecuatorianos antes de Alex?

Yami: Recién me puse a investigar sobre la música en Ecuador cuando conecté con Alex. Me quedé pensando, ¿quién más hay de Ecuador? Y la verdad es que no conocía a nadie. Yo ya tenía algunos seguidores ecuatorianos, pero a partir de esta colaboración ahora son muchísimos más. Estoy súper contenta con el recibimiento.

En Vergüenza hay una frase que Yami dice: “Extraño al man del que me enamoré”. Tiene una palabra muy ecuatoriana, ¿fue pensado así a propósito?

Yami: ¡No! Es una casualidad increíble. No es una palabra muy argentina, no hablamos mucho así, pero realmente quedó épico. Es como si el destino hubiera querido que sea así para que luego se sume Alex. La verdad fue que yo tenía muchas ganas de decir ese concepto y como métricamente o rítmicamente no me entraba decir el pibe, el tipo o el chico, terminó quedando así.

Alex: ¡Wow! Recién caigo en cuenta que eso es muy ecuatoriano, decir ‘la man’ o ‘el man’. Fue, como dice Yami, el destino y el universo.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser un artista emergente en esta época?

Yami: Esta es la mejor época para ser una artista emergente, porque hay muchas posibilidades. Con un video puedes llegar a millones de personas, cosa que antes se podía lograr solo con la tele o teniendo una superestructura detrás. Creo que es la primera vez que, desde tu casa, podés empezar una carrera musical y eso es increíble. Estoy súper agradecida de que me haya tocado vivir esta época. Y después desventajas, es parte de lo mismo y es que hay muchísima oferta todo el tiempo. Hay muchos artistas, hay mucha música que podés encontrar en cualquier lado. Entonces, realmente tenés que ofrecer algo diferente o tenés que buscar la forma de destacar para que la gente quiera escucharte.

Alex: Todo es una ventaja, pero también esa ventaja tiene un lado de sacrificio, por así decirlo. Hoy en día siento que los artistas tienen que ser todólogos, tienen que componer, cantar, producir, grabar y editar videos, saber de marketing, de distribución, saber de todo. Esto te permite estar en todo tu proyecto y saber cómo funciona. Y cuando se vaya uniendo más gente, realmente poder expresarles y compartirles lo que realmente quieres. Somos una generación súper bendecida que tenemos en la palma de la mano, la oportunidad de mostrar talento al mundo.

