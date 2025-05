Así es el video inédito sobre Jaime Guevara antes del concierto en su homenaje

Festivales populares, marchas y plantones han sido escenarios en los que Jaime ‘Chamo’ Guevara (Quito, 1954) pregonaba “salud, canción y anarquía” en clave solidaria.

Pero el cantor de contrabando lleva casi un mes en terapia intensiva, ha contado la cineasta María Fernanda Restrepo, mientras el colectivo ‘Restrepo memoria y resistencia’ difunde el concierto cuyas entradas irán para gastos médicos y familiares.

Al músico le practicaron una traqueostomía; “tenemos mucha esperanza en que la fuerza de sus pulmones, al ser gran cantante, lo hagan salir de esta dura etapa”, comentó Restrepo en uno de los palcos del Teatro Nacional Sucre, lugar que acogerá el concierto ‘¡Todos por el Chamo!’ este domingo 18 de mayo, de 12:30 a 18:00.

Carlos Michelena, Curare, Ilyari, Mel Mourelle, Chaucha Kings y el regreso especial de la Hot Choclo Blues Band conforman el cartel del evento. Cada entrada tiene un precio de $10.

Un cierre blues y una serie de archivos

Fanzines, álbumes, libros musicales y afiches que había diseñado él mismo son parte del extenso archivo que Jaime Guevara mantiene en su casa luego de décadas de trayectoria artística.

El realizador Josué Israel Andino hizo un extenso registro para un documental que permanece inédito, y del cual se ha publicado –con animaciones, una canción solista y testimonios varios en la plataforma YouTube– el adelanto titulado ‘Jaime Guevara, de Contrabando’.

“Siempre se tiene un poco de nervio –recuerda Guevara en una de las escenas, captada en los camerinos del Teatro Nacional Sucre el 5 de junio de 2024–; el cantautor español Víctor Manuel dice que no hay pasión sin nervios, no hay tristeza ni amor. Y sin eso el canto no tiene razón de ser”.

Durante la víspera de otra de sus presentaciones, junto a la ochentera Hot Choclo... en el Parque El Arbolito, Guevara contaba en 2017 que seguía una diaria rutina de ejercicios sin la cual “no hubiera vuelto a caminar (luego de padecer un accidente de tránsito). Nunca fui muy aficionado al deporte en general, ni a la gimnasia o el atletismo. En la adolescencia fui arquero, jugué fútbol, pero de forma muy pasajera”.

Seis bandas se unirán en solidaridad con el trovador de 71 años mientras esperan su recuperación. Nunca ha dejado de lado su guitarra. ALVARO PEREZ

En la sala del hogar de Jaime Guevara lo esperan sus archivos, y la guitarra que lleva grabada la leyenda “Máquina mata fascistas”, una consigna que patentó el cantante Arlo Guthrie (Nueva York, 1947), a quien el ‘Chamo’ vio por primera vez en directo cuando los vídeos del festiva Woodstock (1969) llegaron a Ecuador.

“Me fascinaba ser profesor de niños”, rememora el cantor en otra de las escenas que Andino ha hecho públicas, antes de contar la anécdota de cuando compuso canciones o adaptó otras, como “El Muro”, una traducción del tema de Pink Floyd que corearon varios alumnos y él repite a capela.

Las entradas para el evento solidario están a la venta en buenplan.com.ec. Y el domingo lo estarán en la taquilla de la Plaza del Teatro.

Otros aportes se pueden hacer a la cuenta de ahorros 2201038149 del Banco Pichincha, a nombre de Susana Guevara, con cédula: 1707648497.

