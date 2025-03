Diseñador y excandidata a Reina de Manta en disputa por la custodia de un vestido

La excandidata a Reina de Manta 2024, Nadia Larco, acusa al diseñador ecuatoriano Carlos Mera de "estafarla", según menciona la joven en sus redes sociales. Esto surge tras un malentendido en la entrega del vestido que usó en su pasarela de gala para el certamen, en la cual quedó victoriosa la joven Eliana Jara.

En un video de tres minutos que publicó a través de su cuenta de Instagram, la exconcursante Nadia Larco asegura que Mera no hizo el diseño que ella solicitó, presentó fallas y detalles desprendidos en la noche de elección, la más importante del concurso. En contraparte, con una publicación en la misma red social, el diseñador niega las acusaciones.

Larco, que es periodista de profesión, argumenta en la descripción del video que Mera "es un estafador, se robó mi vestido". Al reproducirse el clip, la joven explica que cinco minutos antes del inicio de su pasarela la prenda aún no estaba terminada. "Mientras me estaban vistiendo y maquillando, con una pistola de silicón me quemó la piel y me pegó la pedrería antes de salir al escenario". También agregó: "Tenía un hueco en la parte de enfrente del vestido. Mientras modelaba... se estaba cayendo a pedazos".

Como resultado, la modelo manabita que fue una de las ocho concursantes del certamen que se llevó a cabo a finales del 2024, cuenta que durante su pasarela tuvo que evitar ser descubierta con un agujero. "(tuve) Otro hueco en la parte de atrás que tapé con la mano para que no se vea nada".

Captura de pantalla de la descripción del video de Larco. Instagram

La disputa es por el precio

En Ecuador, el costo de los vestidos que usan las reinas en los concursos de belleza va desde los $500 hasta los $2,000. Por ello, dependiendo del tipo de pedrería y complejidad en su elaboración, es común que inviertan cerca de $1,000 en este tipo de prendas, la cual es la pieza principal para sus looks en la final. Por ello, también se establece una alternativa a la compra, que es el alquiler. En esta modalidad, la candidata puede obtener la pieza por aproximadamente $800, dependinedo del acuerdo con el diseñador.

Según contó la joven, el precio por el cual adquirió el vestido era de $1.800, de los cuales ella asegura haber cancelado $900. "Era mitad y mitad, de un vestido que yo me iba a quedar pero que el diseñador se llevó sin mi consentimiento". Ante estas acusaciones.

La respuesta de Carlos Mera

El dise´ñador manabita Carlos Mera, que ha vestido a modelos, personalidades de la música, y ha llevado sus diseños a certámenes internacionales (como el traje de Andrea Aguilera, cuando se coronó Miss Supranational 2023). Mera niega haber "robado" el vestido y sostiene que Larco solo hizo un abono, monto que se destinó a la compra de materiales y confección.

Afirmó que dejó la prenda en Manta para que ella la retirara, pero al no recibir respuesta y tras saber que no iba a pagar el saldo pendiente, decidió recuperarla. "Respondió después de unos días para decirme que no le gustó el vestido, que no era lo que ella pidió y que ese vestido a ella ya no le sirve, pedí que me envíen por encomienda el vestido porque esta niña no lo quiere y no me va pagar".

El diseñador enfatiza en que su trabajo debía ser reconocido y criticó el hecho de que Larco pidiera un reembolso tras haber utilizado la prenda. "Ahora salen a que les devuelva los $ 900 cuando lo usó, así que tómenlo como un alquiler".

El vestido, en la pasarela de Miss Global 2025

Larco explica que la decisión de hacer pública la denuncia es porque alguien más fue vista con el vestido. Se trata de Juliana Robles, quien lució la prenda en la gala preliminar de Miss Global 2025 en representación de Ecuador. "Ahora lo veo en otras candidatas y sigue estando incompleto, mal hecho, y ni siquiera se ajusta a las medidas del resto porque está hecho a las mias".

Mera, por su parte, explica que el vestido fue prestado a la otra candidata porque forma parte del certamen en que el vestido fue usado por segunda vez. "El vestido a Juliana no se lo vendí ni se lo alquilé como han escrito por ahí los bochincheros, se lo presté porque soy parte de la organización Miss Global Ecuador", afirmó.

