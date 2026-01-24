Úrsula Strenge anuncia el cierre de su marca de ropa: “Gracias por todo”

Úrsula Strenge anunció el cierre de su marca de ropa a través de redes sociales. La presentadora agradeció el apoyo recibido

La presentadora ecuatoriana Úrsula Strenge anunció el cierre de su marca de ropa, un proyecto que desarrolló durante varios años y que estaba estrechamente vinculado a su imagen pública y a su conexión con el público femenino.

RELACIONADAS Úrsula Strenge confirma su separación de Isaac Delgado y explica sus razones

La noticia fue confirmada por la propia Strenge mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió un mensaje de reflexión y agradecimiento, sin entrar en mayores detalles sobre los motivos de la decisión.

Un mensaje de agradecimiento a sus seguidores

“Hoy cerramos una etapa en nuestra vida”, mencionó la comunicadora en el video con el que anunció la decisión, dirigido a clientes y seguidores que apoyaron la marca desde sus inicios. Sus palabras generaron una rápida reacción en plataformas digitales, donde recibió mensajes de respaldo y reconocimiento por su faceta emprendedora.

El anuncio fue interpretado por muchos de sus seguidores como una decisión madura, tomada desde la reflexión y el cierre de una etapa importante en su vida.

Isaac Delgado: El provocativo video con Úrsula Strenge que genera reacciones Leer más

Una marca ligada a su imagen y estilo

La marca de ropa de Úrsula Strenge se caracterizó por una propuesta orientada al público femenino, con diseños alineados a un estilo clásico y elegante. El emprendimiento formó parte de la tendencia de figuras del espectáculo que apuestan por negocios propios, aprovechando su posicionamiento en medios y redes sociales.

Durante su vigencia, la marca logró consolidar una comunidad fiel que se identificaba con la estética y el mensaje que la presentadora transmitía.

¿Habrá un nuevo proyecto en el futuro?

Hasta el momento, Úrsula Strenge no ha explicado las razones específicas del cierre, tampoco ha confirmado el lanzamiento de un nuevo emprendimiento. Sin embargo, sí anunció que todas las prendas que aún hay en sus locales entran en liquidación para que su clientela las pueda adquirir entre $10 y $25.

Pese a ello, la presentadora continúa activa en su carrera profesional y mantiene una presencia constante en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con su vida personal, su trabajo y su proceso de crecimiento personal.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!