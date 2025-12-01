Isaac Delgado: El provocativo video con Úrsula Strenge que genera reacciones

El presentador Isaac Delgado, actualmente alejado de la pantalla, sigue muy activo en redes sociales, donde suele compartir contenido variado. Esta vez publicó un video que ha dado de qué hablar: aparece junto a Úrsula Strenge, fundiéndose en un abrazo. Esta imagen está acompañada de la frase: “Siempre supe que contigo terminaría vestida de blanco”.

Pero ahí no acabó todo. En otra escena del mismo clip aparece una mujer rubia, estilo película de terror, en lo que parece un hospital psiquiátrico, con una larga bata blanca, descalza y con la mirada totalmente perdida.

El video no tardó en generar comentarios entre amigos, allegados y seguidores de Úrsula. Ella, lejos de ignorarlo, lo compartió también en sus redes, lo que aumentó aún más las especulaciones.

Henry Bustamante: "Mi primera impresión fue chocante"

El presentador Henry Bustamante, quien trabajó con Úrsula en En Contacto, reaccionó con sorpresa: "Mi primera impresión fue chocante. Úrsula es un ser humano que se ha ganado el aprecio y el respeto del país, con una trayectoria digna de aplausos. La conozco y sé que es extremadamente respetuosa, delicada y atenta. Está viviendo una etapa muy dura, pero con un amor profundo hacia su hija Camila nos demuestra que, incluso en la adversidad, hay esperanza.

Si voy a usar su imagen, sería con contenido que la identifique. Para algunos será entretenimiento, pero su nicho no es este. Es solo mi apreciación, basada en el cariño y admiración que le tengo. Probablemente a ella le gustó; quienes la queremos estamos para apoyarla, no para generar malestar. Espero que este no sea el caso. Quizá Isaac habló con ella antes de publicarlo”.

Para Farandulero Luis, la lectura es otra, más jugosa: “Para mí es el regreso de ellos como pareja. Lo hicieron en video para que la gente comente, para llamar la atención. Creo que nunca terminaron ni dejaron de quererse. Úrsula estaba centrada en la enfermedad de su hija y eso absorbió su tiempo. Ellos seguían hablando, viéndose, haciendo videollamadas… Este video es su manera de decir que siguen juntos y más fuertes”.

Luis Conforme: "Creo que hay una amistad, no una relación sentimental"

El reportero de TC, Luis Conforme, tiene otra visión: “Me sorprendió el video porque tengo entendido que ya no están juntos. Creo que hay amistad y cariño, pero no una relación sentimental. Isaac debe ser maduro y comprender que ella está volcada en su hija. Para mí es pura estrategia para generar ruido alrededor de él”.

Según el libretista Jorge Luis Pérez, “decir que el humor es subjetivo es una frase que las redes certifican a cada segundo”. Añade que, en teoría, el humor debe ser una expresión fresca que genere bienestar y, de ser posible, arranque una sonrisa.

Pero, de acuerdo a su criterio, ese no sería el caso de la reciente publicación de Isaac Delgado. Para Pérez, el presentador habría utilizado la comedia como pretexto para alborotar a las páginas de entretenimiento a costa de su novia, si es que aún lo es, quien no es figura cómica y atraviesa un momento familiar nada relacionado con bromas.

Aunque se repite que “las redes aguantan todo”, el libretista apunta que, si la publicación generó múltiples reacciones, logró su cometido, pese a que para muchos pueda resultar un contenido inapropiado y desconcertante.

"Es un video como los que hace Isaac"

Consultado por este Diario, Isaac Delgado no respondió. En sus redes manifestó que la escena final es solo un disfraz, no algo real.

Úrsula, por su parte, lo resumió así para EXPRESIONES: “Es un video como los que hace Isaac con otras personas”.

