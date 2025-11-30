Virginia Limongi: Expertos en moda analizan sus looks en Master Chef Celebrity

Aunque el 18 de noviembre se inició MasterChef Celebrity en Ecuador, el lunes 1 de diciembre se graba la gran final del reality culinario, presentado por Virginia Limongi en Bogotá, Colombia. La exreina de belleza dejó el programa En contacto para aceptar la propuesta de Teleamazonas y, desde sus primeras apariciones, no han faltado los comentarios sobre su vestuario. Para algunos, no luce tan glamourosa como la exconductora Érika Vélez. EXPRESIONES consultó a varios expertos en moda.

La diseñadora Amparo Gómez indica: “Virginia Limongi es una mujer hermosa, con una presencia que cautiva y que se siente en pantalla. Se ha preparado mucho para estar donde está. Lo está haciendo muy bien como presentadora y aporta una cara fresca al programa. Pero, en cuanto a su vestuario, no ofrece nada extraordinario. Siempre aparece con vestidos comerciales, sin un estilismo que imponga moda o inspire a la audiencia. Ella podría lucir mucho más y convertirse en un verdadero referente de estilo”.

Añade que “su vestimenta se queda corta para su potencial. Se mantiene en lo cotidiano, en looks que cualquiera puede encontrar en la calle. No hay riesgo, no hay propuesta, no hay intención de imponer estilo ni de inspirar a la audiencia. En el canal deberían aprovechar su figura, su belleza y su proyección internacional, y darle un estilismo a la altura, usando moda que la eleve y marque tendencia. Virginia puede brillar muchísimo más: es mediática, tiene carisma y ocupa un espacio de alto impacto. No veo que esté aprovechando sus posibilidades para convertirse en un referente de estilo o moda”.

"No creo que luzca menos glamourosa"

Por su parte, el creativo de moda Álex Franco comenta: “He visto los looks de Virginia. Compararla con Érika es un error. Me gusta cómo lleva su imagen. Ella siempre se viste así: con variedad, sin encasillarse en un estilo, y lo muestra en el programa. A veces aparece súper producida, otras más casual y relajada, pero nunca mal vestida. Es una excelente percha. No creo que luzca menos glamourosa que Érika. Además, son personas diferentes, que piensan y se visten de manera totalmente distinta. Virginia juega con los matices y lo hace muy bien”.

Su colega María del Mar Proaño añade: “Me gustan algunos looks; otros me parecen exagerados y muy extravagantes. Y creo que sigue órdenes, porque no sé si esos atuendos se los pondría por voluntad propia”.

La diseñadora Kein Piedrahita aporta otra visión: “Virginia tiene su propio estilo. Es una chica fresca, con trayectoria, aunque no tan extensa como la de Érika Vélez. Son estilos distintos. Érika es más formal y glamourosa, con una personalidad marcada. A Virginia la veo dulce, delicada y juvenil. La actriz ha vivido en Bogotá y conoce cómo se viste la mujer colombiana, aunque el programa se emita en Ecuador. Hay que considerar lo que los directivos del espacio le han pedido a Virginia: llegó con una nueva propuesta y no quiere ser la sombra de Érika. Eso marca el estilo del vestuario. Pero debe tener cuidado para que esa propuesta tenga peso y firmeza en la calidad, al mismo nivel, aunque en otro estilo”.

