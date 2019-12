'The Witcher' es una superproducción liderada por Henry Cavill.

Medio Hollywood anda como loco buscando el próximo fenómeno de fantasía épica al estilo de Game of Thrones y la apuesta de Netflix para ganar esa competida batalla televisiva es The Witcher, una superproducción liderada por Henry Cavill y que tuvo este miércoles su puesta de largo en Los Ángeles, EE.UU.

RELACIONADAS Ecuador tiene 354 Daenerys registradas

'Merlí: Sapere Aude', con personajes muy de verdad Leer más

Tras colgar la capa de Superman, Cavill se convierte ahora en Geralt de Rivia para sumergirse en esta ambiciosa serie que llegará a la plataforma digital el próximo 20 de diciembre.

Aunque las formas y el estilo puedan recordar a Game of Thrones, no sería justo limitar el rico universo de The Witcher a una simple comparación con la exitosa serie de HBO.

El escritor polaco Andrzej Sapkowski fue quien inició con sus relatos y novelas la fiebre por The Witcher, que alcanzaron un público aún mayor con sus adaptaciones en forma de videojuego.

De ahí que Netflix apostara por un evento dedicado totalmente a los fans de The Witcher para presentarles, antes de que se estrene oficialmente, su versión televisiva de esta historia.

El Egyptian Theatre, uno de los cines más emblemáticos del Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, acogió hoy una celebración de The Witcher que incluía la proyección del primer episodio y una gran variedad de actividades sobre la serie.

El irlandés, una revolución en el cine Leer más

Así, los seguidores pudieron probar elixires en apariencia mágicos o tomarse fotos con Roach, el caballo de Geralt de Rivia.

Los que se animaron, se hicieron también fotografías con espadas o frente a monstruos sacados de la serie. Y la música no paraba de sonar, con un grupo de aire medieval divirtiendo con bailes al público o con un bardo algo más solitario en una esquina.

El equipo de The Witcher, con Cavill a la cabeza, se dejó ver brevemente ante los fotógrafos de los medios de comunicación, pero sin desfilar por una alfombra roja al uso.

Pese a todas las atracciones, el plato fuerte de la jornada era, al menos para los afortunados que tenían entrada, ver el primer episodio.