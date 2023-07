Tini habla sobre su salud mental y Rodrigo De Paul le dedica un emotivo mensaje

Tini Stoessel abrió a su corazón frente a miles de sus fans en su show en Barcelona, el cual forma parte de su Tour de este 2023. La cantante compartió con sus fieles seguidores su estado de salud mental actual y cómo este se ha visto deteriorado en los últimos meses.

“Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo . No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. (...) No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy haciendo terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida está buena de a ratos, como la de todo el mundo”, aseguró Tini frente en una entrevista con el diario español El País.

La intérprete de 'La Triple T', aseguró que hace tan solo 3 semanas sentía que sería incapaz de volver a subirse a un escenario.

La exchica Disney hablo sobre el estado de salud de su padre, y como el hecho de ser internada marcó el punto de inflexión del deterioro de la salud mental de la cantante.

Tini Stoessel pospone las fecha de sus shows por la salud de su padre pic.twitter.com/AOA4U6bspW — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) March 10, 2022

Alejandro Stoessel, fue internado en más de una ocasión por problemas de salud en el año 2022, los cuales casi le cuesta la vida. El año pasado Tini habló de su padre en múltiples ocasiones en sus shows.

Tini junto a su padre a través de sus historias de Instagram. Instagram/ @tinistoessel

Tini tomó fuerzas y pudo dar su show en Barcelona, donde le contó a sus fans un poco sobre la situación personal que atraviesa. Frente a más de 10.000 personas Martina Stoessel dio un discurso desde el corazón.

"Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza", dijo la artista entre lágrimas. Continuó, "poder estar acá es un gran logro y en gran parte es también gracias a ustedes por todo el amor que me dan, así que muchas gracias, de verdad".

—TINI hablando sobre la situación que pasó las 3 últimas semanas, y dando unas palabras de agradecimiento a sus seres queridos.pic.twitter.com/C3L9c6cg1v — TINI Daily 🏹 (@TiniDaiIy) June 26, 2023

A lo largo del concierto Stoessel se vio obligada a parar varias veces debido a la conmoción que sentía. Con el apoyo de sus fans la artista argentina logró recuperarse y continuar con el recital.

Su pareja Rodrigo De Paul ha tomado un rol sumamente importante en la recuperación de Tini, y la cantante lo ha mencionado en varias ocasiones. El apoyo entre ambos ha sido mutuo. Se vio a Stoessel apoyando a De Paul en los partidos del mundial, y a él se lo ha visto apoyando constantemente la música de su novia.

de paul llorando emocionado mientras mira a tini brillar arriba del escenario😭😭😭 él nos representa, orgullosxs de ella💘 pic.twitter.com/PQTX9tGNaP — gio (@tinismysun) June 25, 2023

Varios vídeos del futbolista de origen argentino emocionado hasta las lágrimas en el recital de Stoessel, se viralizaron en redes sociales.

Luego del concierto Rodrigo no dudó en publicar un mensaje de apoyo a su pareja a través de sus historias de Instagram. Con una fotografía de su novia en su concierto escribió: “La vida te volvió a poner a prueba. Sé que no fue fácil, sé cómo luchas y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brillá, siempre con vos... te amo”

Historia de Rodrigo De Paul a través de su Instagram apoyando a su novia. Instagram/ @rodridepaul

Martina Stoessel ha sido parte de la industria musical y actoral desde los 10 años cuando participo en la serie Patito Feo, para luego convertirse en la protagonista de la serie Violetta. Desde esa edad Tini comenta que ha recibido críticas de todo tipo, rumores sobre trastornos alimenticios, que con el paso del tiempo le han llegado a afectar.

Martina Stoessel en un show de la serie de Disney 'Violetta'. TWITTER

Actualmente sufre ataques de pánico, y todo es resultado de una serie de situaciones que la cantante ha experimentado durante años. Siendo el estado salud de su padre 'la gota que derramó el vaso'. "Desde que mi papá estuvo en coma el año pasado, soy muy consciente de que no puedes controlar lo que va a pasar mañana".

Tini busca informar a su comunidad sobre los problemas de salud mental. Como estos son parte de la vida de cientos de personas, incluso de las celebridades que muchas veces idolatramos y acercamos a la definición de perfección, cuando no es así.

y aca al empezar el show de coruña 🇪🇸 se ve claramente como respiraba. estaba intentando no tener un ataque pic.twitter.com/pdn4PI8WSN — mastermind✨ (@daydreamingvgtt) June 27, 2023

“Lo digo porque soy fuerte, tengo a mi lado gente que me quiere y sé que voy a estar bien. Siento que al contarlo, mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”, afirmó la cantante.