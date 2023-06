Primero lo hizo en una entrevista que ofreció al periódico español El País, y luego en medio de un concierto que ofreció en el Palau Sant Jordi de Barcelona como parte de su gira por España que acaba de iniciar el fin de semana pasado.

Tini lleva ya algunos años hablando de la importancia del cuidado de la salud mental, y aunque siempre lo hizo desde una posición que parecía que tenía todo bajo control, este último mes, antes de empezar su tour, parece no haberla pasado bien.

“Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme; fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy haciendo terapia todos los días. Y aquí estoy”, fueron las palabras que Stoessel compartió con el medio europeo.

Sus fans automáticamente mostraron preocupación, pero sobre todo, muchos mensajes de amor hacia su ídola. En Twitter, se han encargado de publicar información valiosa y que la pueda ayudar en este momento, pese a que dijo que ya lo había superado.