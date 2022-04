Hasta hace menos de 20 años, la producción nacional tenía un nicho en la preferencia del televidente, pero con la aparición de plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, HBO Max o hasta el mismo YouTube, muchos optaron por migrar ante una mejor calidad visual y de contenido.

Ahora los canales apuestan por todo para mantener cautivo al público. EXPRESIONES consultó a algunos productores, directores, guionistas respecto a que si Ecuador puede competir con las opciones extranjeras.

ELENA GUI: "Se tiene que mirar el mercado de afuera"

La actriz y docente Elena Gui, quien ha participado en innumerables producciones dramáticas del país, sostiene que quienes tienen a su cargo la producción nacional deben preocuparse porque el producto tenga calidad de exportación y no solo centrarse en el mercado local. “Así pueden recuperar costos. Para eso debe cumplir con parámetros técnicos y competir con las grandes ligas, pero al no invertir, no recuperan”.

Añade que quienes no tienen llegada a Internet deben tener en sus televisores, un contenido similar al ofrecido por las plataformas existentes.

PACO CUESTA: "Nadie quiere que la industria deje de funcionar"

Para el director, productor y guionista Paco Cuesta, quien hace cuatro décadas empezó a emerger en la producción ecuatoriana, principalmente en Ecuavisa, quienes conforman la industria televisiva en el país quieren hacer bien las cosas, incluyendo que los proyectos se internacionalicen. “Nadie quiere que esta deje de funcionar o funcione mal. El punto es que quienes tienen el poder o el dinero para hacerlo no saben cómo y es una pena, porque afecta a todos”.

JOSÉ RENGIFO: "El televidente de ahora tiene muchas opciones"

Para el guionista José Rengifo, quien ha escrito para producciones de TC, Teleamazonas y Ecuavisa, el televidente de hace 20 años se tenía que conformar con lo que veía en la pantalla chica, pero ahora tiene más opciones y, al compararlas, la migración es inevitable. “Hay más contenido para elegir y la calidad varía mucho, partiendo de los equipos con los que se cuenta, además, tienen licencia para contar diversas historias”.

Rengifo agrega que las producciones foráneas que se ven en Netflix o HBO cuentan con un gran presupuesto, en cambio, en los canales locales hay que estirarlo. “Eso hace que la calidad visual se pierda, inclusive en su contenido. Para lograr el efecto contrario, hay que apostar por lo nuestro e invertir contando nuestras propias historias, para que así el televidente se sienta identificado”.

RUTH COELLO: “Hay que atreverse a contar otro tipo de historias”

La actriz y directora de teatro y televisión Ruth Coello ha participado por más de tres décadas en numerosas producciones ecuatorianas, como De la vida real y Archivos del destino, que se grababan con una sola cámara. “El tiempo pasó y, al globalizarnos, tocó adaptarse. Hoy ya no tienes que esperar por la nueva novela. Todo ahora es inmediato en estas plataformas. Si quieres recuperar ese nicho que veía lo local, debes atreverte a contar otro tipo de historias, más atrevidas, reales y orgánicas, ir al ritmo del mundo y no quedarse en la superficie, sino tocar las emociones”.