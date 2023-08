La cantante estadounidense Taylor Swift ha logrado cautivar a sus seguidores mexicanos durante los dos primeros conciertos de su esperada gira 'The Eras Tour', que se llevaron a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Más allá de ofrecer un espectáculo grandioso, Swift ha destacado por sus gestos cercanos hacia sus fans, reforzando el fuerte vínculo que tiene con su público.

En el concierto del pasado viernes, una niña experimentó sin duda uno de los momentos más inolvidables de su vida. Durante la interpretación de la canción '22', Taylor Swift sorprendió a todos al acercarse al borde del escenario para darle un abrazo a la pequeña. Luego de esto la niña le obsequió un brazalete de la amistad, esto debido a que dentro de la comunidad de fanáticos de Taylor Swift, conocidos como 'Swifties', se ha instaurado una costumbre de intercambiar pulseras de la amistad durante los conciertos de la cantante.

Esta práctica tuvo su origen en la canción 'You're on your own kid', que forma parte del álbum 'Midnights' de Taylor Swift. En la letra de la canción se dice: “Haz las pulseras de la amistad, tómate el momento y pruébalo”. Como muestra de agradecimiento, Swift le obsequió a la fan el sombrero negro que llevaba puesto.

Lo que quizás se convirtió en el punto culminante de este conmovedor momento fue el mensaje afectuoso que Taylor Swift expresó a la niña mientras sostenía sus manos: "I love you, te amo, te amo". El impacto de estas palabras dejó a la niña aún más emocionada, llegando incluso a cubrir su boca con las manos, incapaz de contener su felicidad.

Todavía me parece irreal que tengamos en México a Taylor Swift hablando español 🥹pic.twitter.com/rMK6rXWFwx — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) August 26, 2023

La conexión entre Taylor Swift y su público mexicano se ha fortalecido aún más gracias a su esfuerzo por comunicarse en español desde el primer concierto. Además, la cantante no ha dejado de expresar su asombro ante la efusiva respuesta de la audiencia frente a su presencia en el escenario. Los fans mexicanos corean cada uno de sus éxitos y gritan su nombre con pasión, lo que en ocasiones ha llevado a Swift al borde de las lágrimas.

La gira 'The Eras Tour ' promete seguir dejando huellas imborrables en el corazón de sus seguidores, demostrando una vez más porqué es una de las artistas más queridas y respetadas en la industria musical internacional.

