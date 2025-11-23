Tatiana Schlossberg: cáncer terminal, una nueva tragedia marca a los Kennedy

La nieta de John F. Kennedy revela que le queda un año de vida, luego de un diagnóstico devastador

La revelación de Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, se suma a las tragedias vividas por el famoso clan Kennedy.

Tatiana Schlossberg, periodista, escritora y nieta de John F. Kennedy, ha decidido contar una de las historias más dolorosas de su vida. A sus 35 años, la hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg reveló que padece leucemia mieloide aguda y que, según sus médicos, le queda menos de un año de vida.

RELACIONADAS La tragedia nuevamente golpea a la familia Kennedy

La noticia, compartida a través de un desgarrador artículo publicado en The New York Times, ha sacudido tanto al público estadounidense como al clan Kennedy, una familia marcada por tragedias públicas y privadas que parecen no tener fin.

La enfermedad que cambió su vida tras dar a luz

Tan solo horas después de traer al mundo a su segunda hija, en mayo de 2024, los médicos detectaron un alarmante desequilibrio en su recuento de glóbulos blancos. Mientras un conteo normal oscila entre 4.000 y 11.000 células por microlitro, el suyo superaba las 131.000.

El diagnóstico no tardó en llegar: una rara mutación genética llamada Inversión 3, asociada a un tipo de leucemia especialmente agresiva.

Tratamientos, riesgos y un pronóstico devastador

Tatiana relató que ningún tratamiento estándar podía curarla. Desde ese momento comenzó una carrera contrarreloj: semanas internada, un trasplante de médula ósea, quimioterapias intensivas y la incorporación a un ensayo clínico de terapia CAR-T.

Pese a todos los esfuerzos, su equipo médico finalmente le comunicó que el tiempo que le quedaba era limitado. La noticia llegó cuando su bebé apenas tenía unos meses y su hijo mayor acababa de cumplir tres años.

Un círculo familiar que no la suelta de la mano

Mujeres que no nacieron para ser pobres Leer más

En su testimonio, Tatiana también dedica palabras profundas a su esposo, George Moran, a quien describe como su sostén absoluto. Él ha dormido en el piso del hospital, ha hablado con médicos y aseguradoras y ha cuidado de los niños mientras ella afrontaba cada tratamiento.

También reconoce el apoyo invaluable de sus padres y hermanos, quienes han estado presentes día tras día, acompañándola en cada sala, cada procedimiento y cada silencio.

El peso emocional de ser una Kennedy

Schlossberg admite que durante toda su vida trató de ser “buena”: buena hija, buena estudiante, buena hermana. Ahora, enfrentada a un diagnóstico terminal, confiesa sentir que suma una nueva tragedia a la historia familiar, conocida por sus pérdidas prematuras y episodios que han alimentado la conversación pública durante décadas.

Su relato es íntimo, humano y dolorosamente consciente del impacto emocional que su enfermedad tiene en quienes la rodean.

Una carrera brillante en el periodismo y el activismo ambiental

Antes de esta enfermedad, Tatiana había construido una trayectoria sólida. Educada en Yale y con un máster de Oxford, trabajó como reportera climática para The New York Times y otras publicaciones como The Atlantic, The Washington Post y Vanity Fair. Su libro Inconspicuous Consumption recibió el premio Rachel Carson Environment Book Award en 2020.

En su vida personal, se casó en 2017 con George Moran, a quien conoció en la universidad, y juntos formaron una familia que hoy enfrenta uno de sus momentos más difíciles.

Una figura que inspira, incluso en medio del dolor

En 2022, Tatiana representó a la familia Kennedy al recibir al príncipe Guillermo y a Kate Middleton en la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy. Hoy, su historia vuelve a ponerla en el centro de la conversación mundial, no por su trabajo o activismo, sino por la valentía con la que ha decidido compartir esta, su última lucha.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!