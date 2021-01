Susan Toledo: De Santa Elena para El Cairo

Susan Toledo es una mujer costera. Nació en la provincia de Santa Elena y ha vivido tanto en La Libertad como en Salinas. Se siente más cómoda en la playa, con ropa relajada y el aire fresco. Es su lugar favorito.

A sus 20 años, crecer en una ciudad tan conectada con la naturaleza la ha hecho amarla y tener siempre presente el cuidado ambiental. Y sin pedirlo ni desearlo, ahora ostenta la corona de Miss Eco Ecuador. Este certamen de belleza tiene como finalidad promover el turismo ecológico y la labor de embajadores del cuidado medioambiental. Es un reinado que le calza tan bien como sus tacones.

En esta entrevista con EXPRESIONES habló de cómo llegó al mundo de los reinados, en los que nunca vio una posibilidad, pero ahora son su gran pasión.

Se va para Egipto

Las maletas y la emoción están listas. Solo le queda subirse al avión. Susan viajará a El Cairo, capital de Egipto, en marzo. El 18 empieza la concentración en el país africano, la cual durará tres semanas. “Voy a estar hasta el 6 de abril allá, que es el día de la final. Yo voy muy entusiasmada, preparada y con ganas de hacer amigas”, manifiesta.

La reina de belleza no sabe cuántos atuendos llevará. En el concurso tiene que lucir dos trajes para los retos: uno ecológico (a cargo de Manuel Loor) y uno cultural (que lo hace Wenceslao Muñoz). “Estamos definiendo los últimos detalles para estos atuendos. Estas competencias son importantes porque te dan el paso para ser finalista”, explica. También asegura que ha visto y estudiado las últimas ediciones para entender mejor lo que buscan.

Ir tras la corona es su visión. Además quiere superar la marca que logró Jocelyn Mieles al quedar en el top 10 por el traje ecológico en la edición de 2019.

Como parte de su preparación está tomando clases de dicción y oratoria en español e inglés con Óscar Salinas. Y ha tenido charlas con otras reinas, incluyendo a Suhein Cipriani, la ganadora de la última edición, quien tuvo que dejar la corona tras conocerse su embarazo. “Es una mujer inteligente y me contó toda su experiencia en un Instagram Live”.

Amor a lo natural

En esta ocasión la sesión de fotos se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Guayaquil. Un lugar emblemático de la ciudad para apreciar la naturaleza, 73 especies de aves y 60 especies de mariposas durante todo el año. Por sus senderos, Susan posó para nuestra cámara mientras contaba su acercamiento con la naturaleza.

Para el concurso deberá presentar un video que muestre la diversidad natural de su lugar favorito de Ecuador, por eso escogió la provincia de Santa Elena. También recordó que ama a los animales desde muy pequeña.

“El cuidado ambiental ha sido parte de mi crecimiento. Y lo practico hasta en cosas pequeñas. En mi cartera siempre llevo mis cubiertos reutilizables, mi sorbete metálico y mi termo. Intento en lo que más puedo no utilizar plásticos de un solo uso”, aseveró.

Cosas de reinas y redes sociales

La bella peninsular ni ama ni odia las redes sociales, pero sabe que al volverse figura pública pueden pasar varios malentendidos. Le preguntamos sobre lo que ocurrió con Jocelyn Mieles y su exposición en redes. Ella respondió que lo que importa “son los valores que te dieron en casa. Si tienes firmeza en eso, todo estará bien”. También manifestó que para ella los reinados de belleza se pueden dividir para señoritas y señoras. Por eso fue que Suhein tuvo que renunciar a su título de Miss Eco 2019.

Y como las redes sociales no solo están llenas de comentarios negativos, ella ve la posibilidad de convertirse en una influencer ambiental. “Amo las playas, su cuidado, y creo que el turista ecuatoriano y extranjero necesita aprender a mantenerlas limpias. Es evidente que quedan muy sucias luego de un feriado. Quisiera poder ayudar a que se tenga más conciencia”.

En pocas palabras

Una mujer que admira. Paulina Vega. Fue por ella que comencé a ver un reinado. El primer Miss Universo que vi fue cuando ella participó. Ella es una inspiración.

Un lugar. Ayampe. Es la playa a la que más fui cuando era pequeña.

Una canción. Dakiti de Bad Bunny.

Un color. El blanco.

Una prenda. Los vestidos.

Una película. Me before you. Soy romántica.

