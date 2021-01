Cada vez más cerca de vivir como Los Supersónicos

El año 2062 ya no suena lejano. Solo faltan 41 para situarnos en el mismo año en el que ficticiamente vivían Los Supersónicos. Esta serie animada de 1962 es todo un clásico de la televisión y cuando se transmitía, muchos de los artefactos futuristas que mostraban parecían solo un sueño... o una posibilidad muy, muy lejana.

Pero en la actualidad podemos comparar lo que esta producción de Hanna-Barbera visionó y ya es una realidad. Aunque todavía no podemos viajar por tubos o volar usando mochilas con propulsores, tenemos tecnología supervanguardista.

Cocina automática

Esta máquina sacaba un aperitivo automáticamente luego de aplastar un botón. Era como una máquina dispensadora que prepara la comida al instante. Ahora esto es posible de dos formas. Existe la cocina automática, que se llama Thermomix, un artefacto que une las habilidades de 12 máquinas y puede pesar, mezclar, picar, moler, cocer al vapor, triturar, amasar, cocinar, batir, calentar, emulsionar y remover. Además viene con una pantalla para buscar recetas y prepararlo todo con un botón y tiempo exacto. También se asemeja a una impresora 3D, como la que tienen los astronautas y les permite imprimir sus pizzas en el espacio.

Videollamadas

El gran anhelo de los años 60 eran las videollamadas. Era poco probable que las personas se pudieran ver por sus teléfonos o pantallas, y ahora es lo más habitual. Incluso lo podemos hacer fuera de casa, con la conexión a los datos de Internet. Ultra Sónico las usaba comúnmente para conversar con su madre, para que la guíe en los problemas que se metía Súper.

Telemedicina

Con la llegada de la COVID-19 y la recomendación del distanciamiento, la telemedicina ya se aplica hasta en Ecuador. Aunque hay casos en los que no es posible usar el servicio médico por pantalla, para asuntos de rutina basta con comunicarse con su médico de cabecera gracias a las aplicaciones de videollamada. Los Supersónicos también vaticinaron las clases a distancia. Ultra recibía cada mañana clases personalizadas de aeróbicos. Así nacieron los influencers de fitness.

Pantallas planas de alta definición

Cuando se estrenó la serie, los televisores eran pesados y ocupaban mucho espacio, a pesar de que las pantallas tenían solo 15 pulgadas de alto. Pero Los Supersónicos tenían una gran pantalla plana de la que todos estábamos celosos. Era muy grande, pero casi no ocupaba espacio porque era muy delgada. A casi 60 años de su estreno, lo extraño es no tener un televisor de pantalla plana en casa. Incluso, ya casi no se fabrican los televisores de tubo. Y mientras más pulgadas, mejor.

Relojes inteligentes

Un buen reloj es indispensable para ciertas personas, y más si tiene la capacidad de contestar llamadas, enviar mensajes, medir pulso y temperatura o incluir opciones de navegación por Internet. Casi todo se puede hacer con estos artefactos que trabajan de la mano con nuestro celulares. El Apple Watch no tiene nada que envidiarle a lo que alguna vez imaginaron los estudios Hanna-Barbera en el encuentro entre los Supersónicos y los Picapiedras.

Hologramas para el entretenimiento

Han sido contadas las ocasiones en que se ha recurrido a esta tecnología para hacer aparecer de forma visual a una persona. Aunque se sigue desarrollando y mejorando, hay casos específicos en los que el mundo ha podido ver a personajes fallecidos ‘revivir’ gracias a esto, como a Michael Jackson en 2014, en un concierto años después de su muerte. El primer holograma se consiguió en 1963. Ahora, con el distanciamiento social y los eventos virtuales, podríamos ver un acelerado avance de esta tecno-logía.

Aspiradora automática

Que ‘alguien’ aspire su casa mientras usted hace alguna otra actividad ya es una posibilidad. Este pequeño robot que discutía con Robotina (su asistente doméstica robot) por ser quien mejor hacía la limpieza, ahora se consigue en Internet como iRobot Roomba. Su función es aspirar habitaciones interiores con indicaciones previamente introducidas, para que use los patrones y siga el mapa del hogar. Incluso se lo puede programar para que lo haga sin tan siquiera acercarnos a encenderla.