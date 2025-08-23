Cómo ver EN VIVO Vinotinto vs Barcelona SC: Alineaciones y detalles | LigaPro 2025

Con Rivero recuperado, Barcelona SC busca sumar tres puntos clave ante Vinotinto y seguir en carrera por el título

La acción de la LigaPro 2025 continúa este sábado en el estadio Olímpico Atahualpa, donde Barcelona SC se enfrenta al Vinotinto en un partido crucial por la fecha 26.

(Te invito a leer: Moisés Caicedo anotó en la victoria de Chelsea ante West Ham (VIDEO))

El encuentro, que iniciará a las 19:00, es una verdadera prueba para los dirigidos por Ismael Rescalvo, quienes están obligados a sumar de a tres para no perderle la pista al líder.

La tabla de posiciones antes del duelo en el Atahualpa

El Ídolo del Astillero, con 44 puntos, se mantiene en la tercera posición y en zona de clasificación al hexagonal final, pero sabe que no puede permitirse un tropezón ante un rival de la parte baja de la tabla de posiciones.

Barcelona SC está en zona de clasificación al hexagonal final de la LigaPro 2025. FREDDY RODRIGUEZ

Su objetivo es claro: recortar la distancia de 9 puntos que lo separa del líder, Independiente del Valle. Para este compromiso, el técnico Rescalvo recupera a una pieza clave en su esquema ofensivo: el delantero Octavio Rivero, quien superó sus molestias físicas y apunta a ser titular.

Octavio Rivero vuelve al once titular de Barcelona SC

Rivero liderará el ataque junto a Janner Corozo, Joaquín Valiente y Braian Oyola, en una formación de lujo que buscará perforar la defensa rival. Esta alineación relegaría a Miguel Parrales al banco de suplentes, esperando su oportunidad para un posible revulsivo.

Emelec: jugadores involucrados en polémica fiesta en Samborondón serán sancionados Leer más

Vinotinto, urgido de puntos para evitar el descenso

Por su parte, Vinotinto llega a este encuentro con la urgencia de sumar para escapar de la zona de descenso. Con solo 24 puntos, el equipo quiteño es penúltimo en la tabla y cada partido es una final.

Su esperanza recae en la dupla ofensiva conformada por el delantero Rafael Monti y el atacante Danny Luna, quienes buscarán dar la sorpresa ante uno de los grandes del torneo.

Vinotinto busca salir de la zona del descenso en la LigaPro 2025. Archivo

Las alineaciones confirmadas de Barcelona SC y Vinotinto

Dónde ver Vinotinto vs. Barcelona SC: señal abierta y streaming

Los aficionados que no puedan asistir al Atahualpa tendrán varias opciones para seguir la emoción del partido. La transmisión estará disponible en señal abierta por Ecuavisa, y también a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en sus plataformas digitales.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!