Para esta nueva entrega de Tengo que decirlo, EXPRESIONES abordó a la experta en nutrición Stephany Solórzano, una caleña enamorada de Ecuador y del exasambleísta Wladimir Vargas, quien estuvo casado con Cecilia Niemes y Jennifer Pazmiño. Aquí, su manifiesto.

1 “El 2022 siento que será mi mejor año en muchos que han transcurrido en mi vida. He pasado por pruebas interesantes e importantes para sentirme merecedora de este momento en cuanto a crecimiento personal de donde arranca todo”.

2 “Mis deseos para el nuevo año son ayudar a mucha gente a recuperar parte de su salud, no se trata de quince días, sino de un trabajo en conjunto. Luego está mi intención de radicarme en Ecuador con mis dos hijos y al lado de un hombre maravilloso” (Wladimir Vargas).

3 “La música que me mueve es la salsa, vengo de la capital mundial de este ritmo, recordemos que ‘Cali es Cali, lo demás es loma’”.

4 “En esta vida todo es posible si estás conectado con tu voz interior”.

5 “Soy una mujer guerrera, tranquila con lo que me rodea y muy servicial y humana”.

6 “Muchos van a pelear conmigo, tampoco quiero satanizar, pero la gente debe eliminar de por vida los lácteos, las grasas saturadas, todo lo frito es mortal para la salud y el azúcar, principalmente”.

7 “Imprescindibles son las frutas, las verduras, las hortalizas y las proteínas tienen que estar en la dieta sana de un ser humano”.

Stephany Solórzano es la autora del libro Catalina y su serindipia Juan Faustos

8 “Me encanta el sushi, si lo tengo al frente me lo devoro en un minuto”.

9 “Me fascina el mango, el kiwi, las uvas, aunque no son muy aconsejables para quienes tienen altos niveles de azúcar. Si yo fuera una fruta sería una fresa(risas) porque es llamativa, rica y deliciosa”.

10 “En estos momentos escucho Ven, de Fonseca”.

11 “Detesto las injusticias, mi ser, mi esencia no resisten los noticiarios”.

12 “Me cuesta mucho dejar la impaciencia y el mal genio, pero estoy aprendiendo a hacerlo, la vida me ha enseñado bastante”.

13 “Lo único que veo en televisión y nadie me para es La Voz Kids. Si pudiera estar en un reality sería el de canto, la repostería saludable me fascina. El poder del amor no, porque yo ya lo encontré”.

14 “Mi conexión con la espiritualidad viene desde que estaba en el vientre de mi madre. A mi padre siempre le interesó saber de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos y para qué estamos aquí. Entender lo que nos ocurre preguntándonos ¿para qué?, y no ver nada desde la tragedia, el drama y la negación”.

La nutricionista respeta las dietas pero no las aconseja. Ella recomienda un estilo de vida. Juan Faustos

15 “Siempre habrá una cruz que cargar, pero depende de ti cuánto te pese o qué tanto permites que eso te afecte”.

16 “Trabajo dentro de una triada, veo al ser humano en mente, cuerpo y espíritu. No trabajo sola, conmigo está un psicólogo, es muy importante la parte emocional y revisar el inconsciente que no te permite fluir y lograr el resultado deseado”.

17 “Si tu mente falla, inmediatamente el cuerpo somatiza y si tu espíritu está, ocurre lo mismo con tu cuerpo y tu mente”.

18 “Toda persona debe dormir mínimo entre 7 y 8 horas diarias, y si tiene la posibilidad de hacer una siesta en alguna hora de la tarde, 10 o 15 minutos, es necesario”.

19 “Lo ideal es hacer ejercicio todos los días, mínimo tres veces por semana y el cardio es sumamente importante”.

20 “La palabra dieta está mal empleada. La utilizan como un proceso a corto plazo para lograr un objetivo cuando su concepto real es el de un estilo de vida, respeto las dietas que existen, pero no las aconsejo”.

21 “Hay que volver a alimentarse como lo hacían nuestros ancestros, ellos no sabían de colorantes, alimentos procesados, conservantes o enlatados. Debemos voltear nuestras miradas a las frutas, a las verduras y las proteínas”.

22 “Estoy de acuerdo con el ayuno intermitente, al que yo llamaría silencio intestinal, es sumamente necesario, yo lo manejo hasta tres días en los que solo consumes agua y té, todo está en la mente, el proceso de desinflamación es vital”.

23 “Cuanto te alimentas mal, dañas tu sistema nervioso central, el endocrino y el inmunológico. Hay que drenar, pero antes de hacerlo debes realizarte exámenes médicos. El ser humano solo necesita 21 días para empezar el cambio, todo tiene que ver con la voluntad”.

24 “Soy pésima para las matemáticas y las manualidades, para todo lo que tenga que ver con las humanidades ahí estaré”.