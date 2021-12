La actriz mexicana Laura Zapata, popular en Ecuador por telenovelas como Rosa salvaje, María Mercedes y Esmeralda, sorprendió a todos sus seguidores al decir que fue abusada sexualmente por una persona cercana a su familia cuando era una niña.

A través de un poema de su nuevo libro ‘Pensamiento Ventana’, ella declamó:

“A ti, maldito que abusaste de mí cuando era niña. A ti, con tu mente enferma y sucia, con la maldad que viene de ti y la maldita enfermedad de tu inconsciencia / ¿Qué daño te hizo esa niña?”.

En un pausa, durante la lectura, Zapata manifestó públicamente que se trató de un incesto, pero aclaró que no fue su padre: “Siempre me desconcertó su persecución, por dañarme de alguna manera. Transgredir los límites del universo, los de Dios, y quizás del incesto porque aunque no fue mi padre, no quiero que nadie que lo lea piense que fue él, mi propio viejo”.

La eterna villana de las producciones de Televisa añadió en una entrevista: “Sobre mi poesía referente al de ‘Mi niña interior’ desafortunadamente vivimos en un mundo donde no se respeta a los niños o niñas, ni hombres ni mujeres, es algo avasallador sobre los infantes, desgraciadamente todo pasa en casa o bien entre familias. Ese episodio en mi vida es algo que tengo dentro y ahora comparto a través de mi libro… me mueve mucho escribir sobre ese tema y sobre padres que acaban con la vida de sus hijos”.