La cuarta temporada de Masterchef Ecuador la puso en el ojo público, pero su autenticidad y espontaneidad, cualidades que reconoce tiene desde niña, han hecho que su paso por el reality no sea fugaz. Hoy, Sol Vargas con 142 mil seguidores en Instagram, está construyendo poco a poco su camino como influencer en redes sociales.

Días antes de esta entrevista vía Zoom, la quiteña había regresado de un viaje por Madrid, que la llevó a la presentación de la fragancia femenina de Antonio Banderas. “Fue una experiencia súper enriquecedora. A mí me encanta tomar fotos, crear contenido, y esta vivencia en específico fue como dar un paso más. No podía perderme la oportunidad de viajar a Europa y representar a Ecuador. Conocí a algunas chicas, todas eran influencers dentro de su país, estaban de Bolivia, Perú, Panamá, entre otros”, señaló.

Sol se ha vuelto una persona con mucha habilidad para los eventos sociales y ya está acostumbrada a estar rodeada de cámaras, es un ambiente que la hace sentir cómoda. El estar en constante contacto con otros creadores de contenido le han permitido evolucionar en este tema.

Destaca que al estar involucrada en este medio, puede constatar el verdadero trabajo en equipo que existe, aún cuando se piensa que puede haber mucha rivalidad y competitividad entre los influencers. Recuerda que en el último viaje, eran todas chicas y “estábamos todas juntas, creando, y nos apoyamos. Es como: ‘Mira, de este ángulo te ves mejor’ y nos tomamos fotos entre nosotras, es súper chévere”, añade.

No hace falta decir la importancia que tienen hoy en día los personajes relevantes de las redes sociales y su influencia directa en las personas que los siguen. Cada viaje significa para Sol conocer y aprender nuevas técnicas y herramientas para grabar y editar vídeos y fotografías, y así volverse más profesional. Aunque actualmente está totalmente enfocada y volcada en lo digital, no descarta la posibilidad de aparecer nuevamente en televisión. Entérese de todo lo que reveló en esta entrevista.

Entre la ropa y la cocina

Aunque su contenido de Instagram es súper variado y ella lo define como ‘lifestyle’. Hacer ‘scroll’ en su perfil es encontrarse con muchas publicaciones en las que resaltan sus ‘outfits’. Aunque dice no ser una experta en el tema, la moda es una de sus pasiones y quiere conocer más sobre ella, es por eso que está pensando en ir a hacer un curso a México o Madrid. “Son dos ciudades con las que estoy súper conectada, siempre que voy, me siento muy cómoda y siento que estoy en mi lugar. Eso también es súper importante por el medio en el que te desenvuelves para poder aprender y, obviamente, ser tu mejor versión”, agrega. La cocina es algo que tampoco deja de lado y recuerda que en sus inicios empezó compartiendo tips de nutrición, y aunque ahora lo que comparte se ha transformado, no olvida la gastronomía y cada que va a restaurantes a comer, deja sus recomendaciones y sube fotos de sus platos favoritos.

Conectada con la energía universal

Sol se considera una “persona de energías”, es muy sensible a ellas y puede percibirlas rápidamente al entrar a un lugar o al hablar con alguien. Es por eso que trata de cuidar mucho la suya y tiene rituales para recargarse y aquí comparte algunos. “Hacer yoga, meditación y escribir son tres actividades que me ayudan a conectarme conmigo y además renovar la energía que hay a mi alrededor. No he estudiado nada en relación, pero me siento muy cómoda haciéndolo y es algo súper personal”, afirma. También, cuenta que los mantras se han convertido en uno de sus aliados para lograr todo lo que se propone. “Escucho mantras distintos diaria y semanalmente, y así es como básicamente voy manifestando lo que quiero que suceda. Las visualizaciones son otra manera de cumplir mis objetivos”, finaliza.

Respaldada por su familia

La quiteña se describe como “poco temerosa del qué dirán”, influenciada en gran parte por su mamá que reconoce es muy sociable, chistosa, amiguera y siempre con ganas de ayudar a los demás. Nadie en su familia se ha dedicado a los medios de comunicación ni son personas reconocidas públicamente, sin embargo esto no ha sido un inconveniente para ellos, y Sol se ha sentido siempre respaldada.

“Desde pequeña, siempre hice lo que quería. Si se me mete una idea en la cabeza, nadie me la puede quitar y la voy a cumplir como sea”, puntualiza.

Rompiendo estereotipos

La influencer se siente muy agradecida por todo lo que ha venido después de Masterchef Ecuador, sin embargo, toma este momento para declarar que el personaje que veían en el programa, el estereotipo al que se la encasilló como “niña de papi” no es su realidad.

