Sofía Caiche: "En la noche caigo rendida como trapo sucio"

Tiene cuarenta años. La actriz Sofía Caiche, pareja del búlgaro Tanner (Tihomir Tihomirov), con tres hijos, Piero (18), Renata (12) y Savash (6 meses), presentadora del espacio 'Sin pelos en la radio' de La Otra e imagen de marcas en las redes sociales, luego de 13 años se atreve a bailar de nuevo en 'Soy el mejor', de TC.

Antes lo hizo cuando tenía 27 en el reality 'Bailando por un sueño', de Gamavisión. Entonces fue la ganadora junto a Marimba.

A pesar de todas sus actividades, todavía le queda tiempo y fuerzas para el baile…

(Risas) Ni yo entiendo cómo lo hago, me siento agotada, pero mientras tenga oportunidades y energía, hay que aprovechar en estos tiempos de crisis. Además existe una buena causa, un bebé de ocho meses con padres consumidores, drogadictos. Al niño lo cuida la abuelita.

Participó en otro reality similar y lo ganó.

Creo que gané por la conexión y por el cariño del público. Entonces participó Juancho, que baila muy bien y le gané. Estoy pesadísima, con los ensayos a diario seguramente se aflojará el cuerpo. Tengo una caminadora en casa en la cual estoy ejercitándome para lograr resistencia.

Una de las secuelas que deja la COVID-19 es el cansancio. A usted le dio. ¿Aquello no le afecta en sus ensayos?

Me cuidé mucho, no salía, pero el esposo de mi mamá, Guillermo, nos contagió. El 1 de enero me enfermé. Por mi madre (Grace), quien se hizo el hisopado, me enteré de que me había contagiado. Fuimos asintomáticos. No siento ahogos, me siento agotada, a veces no duermo bien por el niño, mi vida empieza a las cinco de la mañana y termina a las doce de la noche. Por ello estoy acelerada. Caigo como trapo sucio.

Mi mami se cansaba, ella es una mujer vulnerable por el cáncer de mamas que padeció hace ocho años. A mí me dolía el cuerpo. Mi esposo no tenía gusto ni olfato.

Aunque todavía no se han casado, llama ‘esposo’ a Tanner...

Estamos a un papel. A veces le digo ‘marido’, pero suena muy feo. Lo considero mi esposo porque es el padre de mi hijo, formamos un hogar. Como es extranjero, tiene que hacer ciertos trámites antes. Diré que nos hemos casado cuando suceda.

Ya no ventila tanto su vida sentimental como antes.

De las experiencias se aprende. Es mejor guardarse ciertas intimidades.

En las redes sociales contó que debió prestar dinero para vacunar a su hijo y que le cortaron el agua porque no pagó. La ropa sucia se lava en casa…

Lo de la vacuna me dio mucho coraje. Por algo que nos toca por derecho, tuve que pagar 120 dólares. No tenía y debí prestar. Es un niño prematuro, así que no puede darse el lujo de esperar. Mi esposo trabaja en exportaciones, todo se detuvo con la crisis sanitaria. Los gastos son en equipo.

Como ciudadana di a conocer lo que está pasando. Si estamos en crisis, no deben cortarnos un servicio básico como el agua porque no hemos pagado una planilla. No nos sobra la plata porque seamos personas conocidas. Con un bebé prematuro no hay plata que alcance.

Su embarazo aparentemente era normal, sin embargo el niño nació de forma prematura.

Mi embarazo estaba perfecto, pero me dio una infección asintomática en las vías urinarias y se me rompió el agua fuente. Por la pandemia no iba a las consultas mensuales, solo las hacía vía telefónica para no exponerme a la COVID-19. Cuando ocurrió lo de Savash, me desconecté del mundo. Fueron 18 días en UCI.

Yo iba a dar a luz en el Omni Hospital, donde costaba 3.000 dólares. La doctora Gina Durán me preguntó si tenía para enfrentar un gasto de aproximadamente 50.000 dólares por un bebé prematuro. Entonces decidí utilizar el Seguro Social por primera vez. Estuve en una sala general del Hospital de la Mujer. Savash es igualito al papá.

¿El niño recibirá el sacramento del bautismo?

Mi esposo es musulmán. No cree en Jesús. Solo Renata es bautizada por la religión católica. A Piero no se lo bautizó porque la abuelita es testigo de Jehová. Evitamos los problemas con la familia.

Esa es una decisión de los padres, no de terceros…

El padre no quiere. Yo soy cristiana. Que no se lo bautice no significa que no sea hijo de Dios. Es solamente parte de nuestra cultura. Amo a Dios, tengo una comunión con Él en privado. Cuando mi hijo estuvo grave porque no le daban muchas esperanzas de vida, se lo entregué. Pudo morir.

Me dijeron que los médicos estaban haciendo lo que estaba en sus manos, solo dependía de Dios que viva. Oré mucho por Savash. Ahora crece sanamente en el rango de un niño prematuro. Lo apoyo con estimulación temprana. Mi hijo nació con neumonía porque se rompió el agua fuente.

Una página de Facebook supuestamente suya hace fuertes comentarios políticos.

En el Facebook hay una página de fans de Sofía Caiche, pero no sé en qué momento se convirtió en mi página. Me preocupa porque hacen muchos comentarios políticos y denuncias de corrupción. No es mía. No me consta nada de lo que dicen ahí y no quiero problemas porque vivimos en una ciudad muy insegura. Ya denuncié a Facebook. La bajaron, pero volvieron a subirla.

Me dijeron que ponga la denuncia en la Fiscalía, pero se pierde mucho tiempo, hay que pagar a los peritos para movilizar todo. No es una prioridad. Anteriormente puse una denuncia por un video triple X en el que supuestamente aparecía yo.

En diciembre pasado llegó a los 40 años.

Siento que llegué a esa edad con lo que soñé: salud, trabajo, mi hogar, un hombre maravilloso, tres hijos, aunque quería cuatro. Ya me ligué. Desde hace ocho años mi esposo vive en Ecuador. Tengo paz y tranquilidad con él, no es celoso, me da libertad, a pesar de que pertenece a otra cultura.

En 2021 viajaré a conocer a su familia en Bulgaria y Turquía. No puedo perder mi esencia por nadie. Si eso ocurriera, no sería feliz.

¿Mantiene su amistad con la actriz Mercedes Pyne, a quien la prensa llamaba para saber de usted cuando estuvo en el hospital con su hijo?

La convirtieron en mi vocera. Eso le molestaba y tenía razón porque no podía hablar de algo que solo me competía a mí. Por la pandemia no he hecho vida social. Seguimos siendo amigas, recién hablé con Meche y quedamos en vernos para tomar un café.