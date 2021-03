Lila Flores: "Los que me critican no van a pagar mis deudas"

La cantante Lila Flores apostó por OnlyFans, la web de contenido bajo suscripción y exclusivamente para adultos, como una alternativa de ingresos, ya que debido a la pandemia por el coronavirus, el gremio artístico ha sido uno de los más afectados, no tiene trabajo.

“En esta plataforma las personas pagan para ver fotos sexis de los famosos, no solo ecuatorianos, también extranjeros. No puedo sentarme a esperar, ya que a los cantantes no nos permiten ofrecer shows. Cada quien escoge el contenido que subirá, el mío no es pornográfico, ni hago chats. Son solo imágenes eróticas y sensuales. Así nunca se me ha visto en un escenario. Hay quienes dicen que ganan mucho dinero, deseo probar”, cuenta la líder del grupo Las Chicas Dulces.

El público que ingrese, luego de cancelar una determinada cantidad de dinero, “no puede bajar el contenido porque aquello tendría consecuencias, los demandarían. En mis fotos se ve mi cuerpo completo, luzco transparencias y lencería de la diseñadora y gran amiga Marthina Morrett, quien falleció de COVID-19 en diciembre. No es un contenido vulgar o de mal gusto. Jamás mostraría mis partes íntimas”.

Una de las razones por la que la hija de Daniel Flores se unió a esta red es porque “no nos permiten trabajar a los artistas, sin embargo los cines están abiertos, la gente se mete en un avión y viaja por horas, al arte lo están matando. En los carnavales hicieron lo que les dio la gana, los transportes públicos están repletos, a nosotros no nos dejan cantar alegando la crisis sanitaria.

Llevamos casi un año sin eventos, también podemos retomar nuestras actividades tomando las respectivas medidas de bioseguridad. No me digan que puedo incursionar en otra actividad, yo solo sé cantar. De nada me sirve que me digan que mi voz es hermosa. La música es el diablo, así la consideran”.

Tiene claro que los cuestionamientos no faltarán. “Sé que se darán críticas, aquellos no van a pagar mis deudas. No le estoy haciendo daño a nadie. Tengo una hija, Chabelita (5), y ayudo a mi familia. Debo cumplir con compromisos adquiridos.

Estoy peleando con un banco que me quiere quitar mi carro que compré para trabajar, no por lujo o para pasear. No creo que estaré eternamente en esta plataforma. Mis padres (Bella y Daniel) respetan las decisiones que tomo. Me vale si me critican. Si tuviera mi trabajo no lo haría”.

“Me parece una forma de reinventarse y no dormirse en los laureles. Lila es una artista que ha mostrado su sensualidad en Las Chicas Dulces al ejecutar las coreografías en los escenarios y manejar esa misma línea en la red que está de moda. No es un pecado para ninguna cantante. Si ya entregara contenido más explícito podría desdibujar la imagen que hasta ahora ha proyectado”.

Stalyn Ramos, comunicador.

“Está como quiere, guapísima y con un cuerpo bien trabajado. Creo que desea sacarle algo de provecho a su aspecto físico, no lo veo inmoral. Tal vez nuestro país está rompiendo esquemas y si ella hace un onlyfans elegante hasta yo me suscribo. Además se mete una platita y lo hace honradamente. Si yo tuviera ‘el cuerpo’ haría un onlyfans, pero en estos momentos ni mi mamá se suscribiría”.

Carlos José Matamoros, presentador.