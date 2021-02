Vito Muñoz: "Se despedía Yuribeth y ya estaba en su lugar Yuleysi"

La rubia Yuribeth Cornejo, quien antes era la presentadora del espacio 'Fuull Farándula', de Vito TVO, ha sido tentada por GolTV . Según el propietario de VitoTVO, Vito Muñoz, de octubre a febrero salieron 10 personas de esa empresa.

“Nada pasó. Cuando hay estructura, hay todo. Al mismo tiempo a velocidad de rayo se reemplaza. Al mismo tiempo que se despedía Yuribeth ya estaba en su lugar Yuleysi Coca. Joselem González se irá el viernes 26 de febrero y ya está lista Mafer Vélez. Todo fluye y hasta con más energía.

La manabita Mafer Vélez será parte de 'Última Hora Ecuador'. Cortesía

Eso lo aprendí de mis experiencias amorosas pasadas. Terminaba con alguien hoy a las tres de la tarde y a las cuatro ya estaba con otra persona. Suena duro, chistoso y hasta increíble pero así era. Nunca dejo que la nostalgia haga más grande el hueco”, dice el periodista.

Mientras tanto, el debut de Yuleysi Coca en 'Fuull Farándula' ha generado comentarios. Pero más que por su desenvolvimiento en pantalla, porque mientras bailaba se le movió la blusa y dejó parte de sus pechos al descubierto. Algunos creen que solo fue un accidente, otros lo ponen en duda.

“La verdad fue un accidente, me descuidé y pasó. Esa blusa no me la había puesto hace algún tiempo. Eso es todo”, indicó.

Su expareja, Carlos José Matamoros soltó una carcajada cuando vio las imágenes y expresó: “No creo que lo haya hecho a propósito, la conozco. Ella se cuida, más ahora que es madre”.