Ámar Pacheco: "Viví una pesadilla"

La hija del músico Gustavo Pacheco y la cantante Silvana, Ámar Pacheco (24), Miss Mundo Ecuador, fue elegida el año pasado para representar al país en el certamen internacional. Por la crisis sanitaria el concurso no se ha desarrollado todavía. Ella espera que sea casi a fines del 2021.

Ha pasado casi un mes del asesinato de Efraín Ruales Leer más

“No sé dónde se llevará a cabo. Lo sabremos más adelante. Es cuestión de tiempo que se reactiven las actividades. Otros ya lo han hecho”, dice. Junto a Jonathan Luna interpretará un tema relacionado a la pandemia. Ámar y su familia se contagiaron de COVID-19. La vida de su padre estuvo en riesgo.

A pesar de las circunstancias actuales, no ha detenido sus actividades...

Parte de mi proyecto Belleza con propósito (del Miss Mundo) es hacer una canción para recaudar fondos con la finalidad de seguir ayudando, donar kits de alimentos y de limpieza no solo en Guayaquil sino también en el resto de Ecuador y abrir cursos de emprendimiento. Ya hicimos un convenio con la Escuela Culinaria de las Américas para ofrecer una clase magistral por mes, gratuita. Está dirigida a mil ecuatorianos.

¿Cómo se dio su unión con Jonathan Luna?

Considero a Jonathan un gran artista y le dije que quería cantar y grabar un tema con él. En un par de semanas estará listo, es una balada pop. Todavía no le hemos puesto nombre. Trata sobre quedarse en casa, no por miedo sino por amor a nuestros seres queridos.

Lastimosamente, ni por amor ni por miedo muchos se quedan en casa…

A pesar de aquello no puedo dejar de transmitir el mensaje correcto como ser humano, cantante y Miss Mundo. Hay situaciones que se salen de nuestras manos. El mensaje le llegará a quien le tenga que llegar.

Jonathan la escribió, pero permitió que mi papá le haga unos retoques a la música, sin que pierda la esencia, y yo le hice unos cambios a la letra. Más adelante grabaremos un video, seguramente no solo con locaciones en Guayaquil sino en otras ciudades. Luego de que hagamos aquello me gustaría que se unan otros artistas, entre ellos mi mamá. En el show de talentos del Miss Mundo interpretaré la canción en inglés, español y quichua.

Denisse Molina con otitis y vértigo por falta de descanso Leer más

El proyecto con esta canción surge porque usted y su padre se enfermaron.

Hace algún tiempo tenía esta idea, no surgió recién. Ahora más que nunca la transmitiré adecuadamente porque sé lo que se siente y lo que se vive. Primero mi mamá y un hermano (Danny) se enfermaron, luego nos tocó a mi papá, a mí y al resto de mis familiares.

A veces es complicado saber cómo nos contagiamos de COVID-19. ¿Usted lo sabe?

Creo que mi papá me contagió. No sabía que yo tenía la enfermedad, en ese entonces ensayaba para una de las obras de teatro. Eso fue en octubre pasado. Sin embargo, a nadie contagié, a ninguno de mis compañeros, porque mi carga viral era muy baja, solo perdí el olfato y el gusto, pero la de mi papi era muy alta. Un día nos reunimos a comer en familia, considero que ahí se dio. Cayeron también mis hermanos.

La situación se agravó por las dolencias de su progenitor.

Mi papá es hipertenso y diabético. Un mes antes de enfermarse se había hecho una revisión completa, los doctores lo habían medicado para sus otros males. Eso lo salva, el hecho de que aquello estaba controlado. Estuvo 22 días en el hospital, diez en terapia intensiva.

Como es de imaginarse, fueron días muy negros.

Viví una pesadilla, no estoy preparada para la muerte de mis padres, no puedo ni siquiera imaginar que algo les ocurra. Estoy tratando de borrar esos momentos de mi mente. Me sentí deprimida, ansiosa y perdida. Somos seres humanos.

Pero hay que tener claro que todos nos vamos a morir…

A las personas que aceptan que todos nos vamos a morir y que la vida es un ciclo, yo las aplaudo. Es una bonita forma de verlo, pero soy muy cercana a mis padres, los amo y han sido los mejores. He compartido mucho con ellos. Me da miedo no volverlos a ver. Eso me causa una gran desesperación. Es tenaz y me sentía destrozada. Además mi padre tiene muchas ganas de vivir, es un hombre de 68 años muy activo.

Yuribeth tiene una propuesta de un canal deportivo y Yuleysi mostró más de la cuenta Leer más

Se emociona mucho al hablar de este tema…

Ya no voy a llorar. Lloré mucho, al punto de la deshidratación. Lo tengo muy engreído, le doy todo el amor y tiempo del mundo. Me encanta compartir con él.

Antes pasó otra situación dolorosa con la separación de sus padres...

Vivo con mi papá. Antes no se hablaban, ahora ya han limado asperezas, son amigos y existe una relación cordial.

Silvana estuvo apoyándolos en todo momento.

Algunas personas en las redes sociales la llamaron hipócrita. Me parece normal que esté conmigo apoyándome en un momento tan doloroso. Además, mi papá fue su pareja por 30 años. Es simple humanidad.

Durante su permanencia en terapia intensiva, Gustavo tuvo algunas visiones…

Vio unos diablitos y a un señor sentado en la cama. Le dijo que no se iba a ir con él, además alucinó que mi mamá estaba muerta. Le han quedado secuelas, todavía no puede caminar bien. Y al igual que yo, se olvida de las cosas.

El gremio artístico ha sido uno de los más golpeados.

Así es. Gracias a Dios, después de la cuarentena participé en obras de microteatro. Dos de ellas fueron 'Felices los tres' y 'Somos tan distintos'. En marzo volveré a Pop-Up con un montaje que gira en torno al machismo. Además he cantado en fiestas pequeñas, lo mismo ha hecho mi mami. Seguiré estudiando música, no cambiaré de carrera. Pero haré cursos de actuación.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Luis Miguel? Leer más

¿Cómo se continuará preparando para el certamen internacional?

Mi preparador, Alexander González, se encuentra en Londres, quisiera reunirme con él en Estados Unidos o en otro país. Debo reforzar mi pasarela, oratoria, etiqueta…

A sus cortos 24 años mantiene una relación sentimental muy larga.

Vamos a cumplir siete años con Luis Fernando. Ahora mi sueño es ser Miss Mundo. Voy a ganar. Es una aventura y una gran experiencia.