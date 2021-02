¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Luis Miguel?

Fue una sorpresa para los seriéfilos y fanáticos de Luis Miguel el anuncio del estreno de la nueva temporada. A través de Instagram se confirmó que la producción regresaría a Netflix en solo dos meses.

La fecha de estreno será el 18 de abril. En las redes sociales de la plataforma de televisión streaming se lo anunción como el regreso de El Sol, haciendo alusión al apodo otorgado por la prensa y por su canción Cuando calienta el sol (Love me with all Of your heart).

Empieza con S y lo queremos todos.

Segunda temporada de 'Luis Miguel: la serie', disponible el 18 de abril. pic.twitter.com/nADHiws2St — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 23, 2021

"Cuando calienta el sol, más oscura es la sombra", se lee en el breve clip de anuncio, dejando claro que los años en los que se internacionalizó Luis Miguel tendrán más controversia que los presentados en la temporada anterior.

Hace un año Diego Boneta, actor mexicano que interpreta al cantante, reveló el año pasado un vídeo que mostraba el primer avance de que la nueva tanda de capítulos ya estaba lista. Además de su evolución vocal como El Sol de México. La pandemia atrasó los planes de estreno en el 2020.