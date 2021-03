Hugo Gavilánez volvió a los estudios de RTS después de tres meses

Tras superar el coronavirus, Hugo Gavilánez, a quien sus compañeros llaman ‘Tío’ Hugo, regresó a los estudios de ‘La Noticia’ de RTS, el lunes 1 de marzo.

El comunicador se enfermó el 3 de diciembre del 2020. Sus pulmones estaban afectados en un 80%, a pesar de aquello nunca lo intubaron. Supo que se contagió cuando fue a la clínica porque su hijo, Xavier se sentía mal. Por precaución le hicieron a él la prueba y dio positivo.

Lila Flores: "Los que me critican no van a pagar mis deudas" Leer más

Debido a su crítico estado de salud en más de una ocasión lo mataron en las redes sociales. Afortunadamente se recuperó. Antes de volver al estudio, informaba desde su casa en el espacio mañanero en el cual comparte con José Luis Arévalo y Mayra Montaño, quienes le dieron la bienvenida en el set.

“Gracias a Dios estoy aquí, para los que me quieren y no me quieren”, dijo el periodista. Mientras que 'La Bombón' manifestó: “Desde el más allá, viene al más acá. El único hombre que le ganó la pelea al diablo”. De fondo se escuchaba la canción ‘La pelea del siglo’.

La dolencia le dejó algunas secuelas, entre ellas, “ahogos, además no podía caminar mucha distancia. Ya estoy bastante mejor. No me ahogo tanto, camino despacio y con cuidado. Tengo previsto visitar un acupunturista para otros tratamientos”, comentó Hugo.

Visiblemente contento agradeció a los ejecutivos de la empresa, a la directora de noticias, Mariuxi Padilla y al equipo de RTS.