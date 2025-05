Smash Mouth: “No nos encasillamos en un género y eso es una bendición”

Smash Mouth es conocido por todos los fanáticos de las películas de Shrek, dado que dos de sus canciones forman parte de la banda sonora de la primera cinta de la saga (de 2001). Hablamos específicamente de I’m a believer (tema original de Neil Diamond) y All star, que se han vuelto infaltables en los repertorios de todos sus conciertos y con las que están muy agradecidos.

El Festival Vivo x el Rock 2025 conquistó a públicos de todo el mundo Leer más

Y podemos decir que al igual que Shrek, el gran ogro verde, este grupo californiano, procedente de San José, también es un ‘rara avis’, dado lo difícil que es clasificar su sonido, que combina de forma natural punk, surf rock, ska, reggae, pop y que incluso ha jugado con el hiphop, el funk o la música disco.

Su vocalista, Zach Goode, respondió las preguntas de EXPRESIONES unos días después de su presentación en el Festival Vivo x el Rock, a fines de marzo en Lima, Perú, donde compartieron tarima con bandas de diversos estilos y comprobaron en carne propia lo que siempre se dice acerca de lo apasionado que es el público latinoamericano.

Zach, quien desde 2022 es el cantante de Smash Mouth, tras la salida (y posterior fallecimiento) de su vocalista original, Steven Harwell, nos contó acerca de sus sensaciones presentándose en América Latina, su impresión sobre otros grupos que se presentaron en el festival, cómo va la grabación del disco que esperan lanzar este año, su vasto catálogo de influencias y su vínculo inseparable con Shrek, del cual se sienten orgullosos.

¿Qué sensaciones les dejó el Festival Vivo x el Rock?

Fue alucinante. La gente fue muy amable y receptiva. No estaba seguro de cómo íbamos a ser recibidos, pues es más un festival de rock y metal, y nosotros estábamos en otro escenario, con muchos grupos latinos y una audiencia muy diversa, artistas muy distintos entre sí. Tocamos a las 19:00 y temía que no estuviera tan lleno, pero salimos y había una multitud enorme.

Estos festivales también son una forma de mostrar la música que se hace en la región. ¿Qué impresión se lleva de las agrupaciones latinas que pudo apreciar?

Estuve con los chicos de Allison, de México. Tenemos un amigo en común, el vocalista de Unwritten Law, quien me pidió que le mandara saludos al cantante de Allison. También vi a A.N.I.M.A.L. (de Argentina). Cuando terminamos de tocar fui a otro escenario y vi el show de Anthrax. Pude ir detrás de la tarima y hablar con Joey (Belladonna, cantante), me tomé una fotografía con él y le dije cuánto me gusta Anthrax desde la secundaria. También vi a The Hives (Suecia). Y nos hicimos amigos de los chicos de Capital Cities (Estados Unidos), que estuvieron en el mismo hotel.

Tenían una agenda apretada.

Lamentablemente teníamos que irnos al día siguiente y el trayecto al hotel era larguísimo, por el tráfico. Tuvimos que irnos a las 22:00 y no pude ver a Marylin Manson ni a Avenged Sevenfold (ambas de Estados Unidos).

Smash Mouth tiene un sonido difícil de encasillar.

Yo me uní a la banda hace unos años (2022), así que no estuve cuando empezó todo y escribieron sus grandes éxitos. Sé que muchas influencias de los primeros días están basadas en la cultura de los años 60, el lounge, el go-go, que la banda llevó al ‘mainstream’, pero también comenzaron con algo más punk y ska.

Usted se acopló muy bien a esa diversidad musical.

Cuando entré a la banda conecté muy bien con Paul (De Lisle), el bajista (único miembro original). Nos dimos cuenta de que conectamos en estilos como punk, new wave. Tocamos muchos estilos y eso hace que seamos una banda divertida. No nos encasillamos y eso es una bendición.

Anunciaron hace poco que tienen pensado lanzar un disco titulado Mercury comet este año.

Terminamos de grabar las pistas de batería y casi todas las de bajo. Faltan las guitarras, teclados, voces, y nuestra gira comenzará pronto, así que vamos a grabar entre los shows. Tenemos un par de meses antes del verano, con suerte podemos tenerlo para junio o julio.

¿Podría adelantarnos algo del sonido que tendrá este nuevo trabajo?

Digamos que es una especie de regreso al sonido original de Smash Mouth. Yo escribí un par de canciones para el disco que son un poco más… no quiero decir poperas... También escribí una canción de reggae. Tenemos unos 20 tracks y quizás los grabemos todos, para luego elegir nuestros 10 o 12 favoritos.

Su relación con Shrek

Muchos conocen a Smash Mouth por las películas de Shrek. ¿Cómo se sienten al respecto? A veces las bandas se ‘aburren’ de tocar ciertos temas.

Sería muy cínico decir algo así como “Ya no tocamos esas canciones porque somos una banda seria y esos temas salieron en una caricatura”. La gente ama la película, las canciones. Negar eso sería estúpido de nuestra parte. Eso ha ayudado a la banda a tener longevidad. No puedo odiar eso para nada. Aunque no escribí la canción (All star), la canto todas las noches y todavía conecta con la gente como lo hizo hace tantos años. No podemos escapar de eso, así que es mejor aprovechar la oportunidad.

Hay un sentido de identificación.

Creo que la gente se siente identificada con Shrek, por toda la vibra que tiene este ogro feo que tiene ese rol de perdedor, pero al final consigue a la princesa. Creo que muchos se sienten como ‘outsiders’ (fuera de lugar) y se identifican con Shrek y lo relacionan con Smash Mouth. Es como un gran mundo feliz. Y nosotros lo agradecemos. Somos la banda de Shrek, ya sabes. Todos son bienvenidos y ojalá podamos hacerlos sentir cómodos en su propia piel e incluidos.

Mucha gente conecta con eso.

Algunas personas usan la música metal o rock para sacar su agresión. Nuestro público conecta con nuestras canciones, se sabe las letras y las relacionan con un momento feliz de sus vidas.

"Me gusta desde Sade hasta Slayer"

Al igual que Smash Mouth, el vocalista Zach Goode tiene un muy amplio gusto musical. “Durante la secundaría pasé por mi etapa de rock clásico, nombres como Led Zeppelin, Pink Floyd, The Beatles, que tal vez sea mi grupo favorito. También amo la música de los 80 y de los 90, cosas como Pixies, Jane’s Addiction, Beck, Deftones, Smashing Pumpkins. Escucho mucho hiphop: Beastie Boys, Public Enemy, Boogie Down Productions. Y el reggae clásico, Peter Tosh, Black Uhuru. Me gusta desde Sade (R&B y soul) hasta Slayer (thrash metal).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!