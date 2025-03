¿Qué es el síndrome del impostor?: Lo que hace a Justin Bieber sentirse "sin valor"

El reconocido cantante canadiense Justin Bieber preocupó a sus seguidores al compartir un mensaje en sus historias de Instagram, en el que hablaba abiertamente sobre sus sentimientos de inseguridad y una aparente relación con el síndrome del impostor, aunque no se ha confirmado un diagnóstico oficial al respecto. En parte, porque este síndrome no se reconoce oficialmente como un trastorno mental en los principales manuales diagnósticos.

La historia de Instagram, que se volvió viral el 13 de marzo de 2025, incluía frases como: "La gente me ha dicho toda mi vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’. Y yo, personalmente, siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude".

Además, el artista de 31 años agregó que "cuando la gente me decía que merecía algo, me hacía sentir indigno. Lo digo todo para decir: si te sientes como un impostor, bienvenido al club".

En el texto, el autor de éxitos como Baby y Sorry, también explica que últimamente se ha sentido poco preparado y calificado.

Captura de pantalla de la historia que publicó Justin Bieber el 13 de marzo de 2025. Instagram @justinbieber

Tras su publicación, el cantante fue visto en West Hollywood con un look relajado y desprolijo, lo que generó rumores sobre su estado de ánimo y salud mental.

Ante las especulaciones, su equipo negó que Bieber estuviera pasando por una crisis, asegurando que el cantante está bien y simplemente ha estado atravesando una etapa de cambios personales y profesionales.

En 2019, se informó que el cantante se sometió a tratamiento psiquiátrico para abordar problemas de depresión.

¿Qué es el síndrome del impostor?

Las palabras de Bieber abren el debate sobre una condición emocional que afecta a millones de personas en todo el mundo: el síndrome del impostor.

Se trata de un fenómeno psicológico en el que las personas, a pesar de sus logros y habilidades, sienten que no merecen el éxito que han alcanzado.

La especialista Aida Baida Gil explicó a BBC Mundo en 2015 que, quienes lo padecen creen que son un fraude y atribuyen sus logros a factores externos como la suerte o el esfuerzo, en lugar de reconocer su propia capacidad e inteligencia.

Justin Bieber y Hailey Bieber se casaron en el año 2018 y se convirtieron inevitablemente en una pareja mediática. Instagram shadysidesnews

Lo que dicen los expertos sobre el síndrome del impostor

Según la doctora Valerie Young, autora del libro Cómo superar el síndrome del impostor, se estima que siete de cada diez personas han experimentado esta sensación en algún momento de su vida. En Ecuador, por ejemplo, un estudio en la Universidad de Cuenca encontró que el 41 % de los internos rotativos de medicina presentaron este síndrome durante el período 2022-2023

Esta condición suele presentarse en entornos de alta competencia, como el mundo del entretenimiento en el que está Bieber desde joven. En este entorno, la autoexigencia y el temor al fracaso pueden alimentar el miedo a no estar a la altura. "Tuve esa sensación durante toda mi carrera científica. Pensaba: ‘¿qué hago yo aquí?’. Después me di cuenta de que le sucedía a mucha más gente, especialmente en profesiones donde la competencia es muy alta", relató Gil en la entrevista con BBC.

