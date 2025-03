Kim Sae Ron: habrían negado que otro actor le pague la deuda

Después de que se anunciara el fallecimiento de la actriz surcoreana Kim Sae Ron, continúan surgiendo detalles sobre los factores que podrían haberla llevado a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Entre estos, se revela que el actor Won Bin intentó pagar la deuda de 700 millones de wones (más de $500,000) que la actriz mantenía con Goldmedalist.

Este es el nombre de la exagencia de Sae Ron, que pertenece al también actor Kim Soo Hyun, quien, según rumores, habría sido su pareja cuando ella tenía 15 años y él 27.

La deuda se originó tras un accidente de tránsito ocurrido en 2022, cuando Sae Ron, bajo los efectos del alcohol, chocó contra un transformador eléctrico, dejando sin luz a varios hogares.

Según rumores que circulan en medios coreanos, un internauta mencionó en la sección de comentarios de un video del Instituto de Investigación Garo Sero que Won Bin estaba al tanto de la difícil situación financiera de Sae Ron y había planeado saldar su deuda.

La relación entre Won Bin y Sae Ron

Sin embargo, su ofrecimiento habría sido rechazado. En contraste, Soo Hyun, señalado por haber enviado una carta exigiendo el pago inmediato de la deuda a pesar de su fortuna, se habría negado a aceptar el pago propuesto por Won Bin.

El cariño de Won Bin por la fallecida Sae Ron se remonta a 2010, cuando ambos coprotagonizaron The Man from Nowhere, película que se convirtió en la más taquillera de Corea del Sur ese año.

La actuación de la joven, que ya despuntaba como una estrella emergente, le valió múltiples premios, incluyendo dos como Mejor actriz en los premios de Cine Coreano y en los premios Max Film.

Durante el luto por la actriz, Won Bin fue visto en su velorio, en el que envió una corona de flores en señal de respeto. Según informes de prensa, su angustia era evidente, y abandonó rápidamente el lugar para evitar la atención mediática.

