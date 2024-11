Silvana Torres cuida de su hija tras sufrir quemaduras

Los ojos de Xaviera, la hija de un año de la panelista de farándula Silvana Torres, están fuera de peligro, luego de que exámenes médicos determinaron que las córneas no quedaron lesionadas por el té caliente que cayó en su rostro.

Aunque la carita de la niña también fue afectada por quemaduras de segundo grado, la comunicadora comentó que, tras cinco días hospitalizada, la pequeña pudo ser dada de alta una vez que las heridas evolucionaron bien. El accidente ocurrió pasadas las ocho de la noche del lunes 28 de octubre, cuando La Veneno le estaba preparando un té a su hijo mayor, Lucas, de seis años.

“Estábamos solo los tres. Xaviera ya camina y junto a su hermano pegaban unas cositas en la refrigeradora, mientras yo ponía a calentar el té para Lucas. Gracias a Dios solo lo puse a 30 segundos y no más de eso. Cuando el microondas sonó y me dispuse a sacarlo, no sé qué pasó. Bloqueé ese momento. Lo único que recuerdo es que el té se me cayó, la bebé se metió y se me regó en su carita”, lamenta.

En medio de la confusión y del dolor de la criatura, quien no podía abrir los ojos, optó por meterla bajo la ducha y luego salir corriendo al hospital. Su esposo, quien es marino, estaba de guardia y logró reunirse con ella.

Sin saber cómo iba a conducir llevando a sus dos hijos, le pidió a un desconocido que le manejara el carro y la llevara al hospital de niños más cercano. Luego se enteró de que se trataba de un residente de la urbanización donde vive.

“Los médicos y mis amigos se portaron muy bien. Me impactó ver la carita de mi hija cubierta con vendas por las quemaduras que había sufrido, pero mi preocupación era saber si sus ojos no se habían dañado. Me sentía tan culpable”, admite la comentarista de prensa rosa de La Universidad de la Farándula.

Xaviera fue ingresada al quirófano y sedada para limpiarle las heridas. Las vendas fueron cambiadas por parches de plata, que ayudan a sanar las quemaduras. Pasaron los días y la niña evolucionó muy bien. El oftalmólogo constató que las córneas no estaban afectadas. Las cremas y las gotas hicieron su trabajo y el viernes de feriado le dieron de alta.

“Me sentí aliviada, pude venir a trabajar. Las heridas están mucho mejor, ya le sacaron los parches de plata”, cuenta Silvana Torres en exclusiva para EXPRESIONES.

