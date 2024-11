Martha Quiñónez quiere seguir los pasos de Mariela Viteri

Cansada de tocar puertas y de que no se le dé una oportunidad, la comunicadora y presentadora Martha Quiñónez prepara un programa de entrevistas que podría salir este diciembre.

Las aspiraciones de la expanelista de notas de farándula en Agárrate y Suelta la lengua, es crear algo similar a los espacios que tienen en sus canales digitales, personajes como Mariela Viteri y Jonathan Estrada.

“Creo que las redes sociales nos han dado la oportunidad de crear, pero ahora quiero un programa donde Martha Quiñónez pueda ser plena, que Martha Quiñónez pueda hacer entrevistas, algo superdivino, jocoso, tipo Mariela Viteri o Jonathan Estrada, pero de Martha Quiñónez”, aseguró.

Alejada momentáneamente de la pantalla, se está dedicando a su negocio de muebles y también en afinar los detalles que faltan para lanzar su programa del que dice quiere tenerlo bien organizado y que ya cuenta con cuatro auspiciantes, un productor y un ‘lindo lugar’. Todavía no ha escogido el nombre y está dudosa en poner farándula.

“Teniendo talento y siendo estudiada me cierran las puertas porque no tengo palanca. Hay gente que cree mucho en mí, tras cámaras me dicen que debería estar en tv, tener una oportunidad, al momento tengo una marca de zapatos, otra de ropa, parlantes y de juguetes, que me insiste porque ya viene diciembre”, dice.

Tras haber bajado de peso, gracias a un reto, asegura “tener un cuerpazo”, pues quiere proyectarse para el lanzamiento de su canal y no estar de invitada, ni depender de nadie para no tener problemas, tal como sucedió en mayo pasado, tras su escandalosa salida del programa Suelta la lengua, que desapareció hace dos meses.

“Ya me enteré de lo que pasó, pero no me interesa esa gente. Todos fueron malos conmigo, hasta la misma ‘Víbora’, cuando yo estaba reclamando lo justo y solo por estar hecha la salamera empezó a atacarme, simplemente para congraciarse, ahora que el Karma le llegó esta arremetiendo contra él -el dueño-. Yo jamás me rebajé”, enfatiza enérgica Quiñónez.

