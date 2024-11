Britney Spears ahora diseñará joyería

A más de un año de anunciar su retiro de la música, Britney Spears continúa manteniéndose activa en el ámbito público, ahora incursionando en el diseño de joyería. Tras el lanzamiento de su autobiografía, The Woman in Me, la cantante ha dado un nuevo paso en su carrera con la presentación de su marca de accesorios, denominada B Tiny.

El anuncio lo realizó a través de su cuenta de Instagram, donde Spears publicó el nombre de la marca, acompañado de una rosa y lo que parece ser un primer adelanto de la colección. En un breve video, se observa una pulsera con detalles en piedras turquesa, que se extiende hacia el dedo medio y cubre la mano de forma similar a un guante.

Por el momento, Spears no ha proporcionado información adicional sobre la fecha de lanzamiento ni los precios de los productos de B Tiny. Sin embargo, se espera que próximamente ofrezca detalles adicionales sobre su nueva propuesta en joyería.

Portada del libro de Britney Spears Instagram

Su biografía ya cumplió un año

Un año después de su publicación, Britney Spears conmemoró el primer aniversario de su libro de memorias, The Woman in Me, que ha superado los tres millones de copias vendidas desde su lanzamiento el 24 de octubre de 2023. A través de la plataforma X, la cantante expresó su agradecimiento a sus seguidores el 28 de octubre, diciendo: “Wow wow wow… ¡gracias a todos por su apoyo durante el último año! ¡Significa el mundo para mí!”. Spears también compartió un enlace para que sus fans puedan adquirir el libro, publicado por Gallery Books.