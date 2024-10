Ariana Grande imita a Britney Spears, Celine Dion y otras artistas en SNL

La intérprete de 'We Can't Be Friends' volvió a deslumbrar a todos en SNL con su talento para imitar a otras artistas

Ariana Grande ha regresado a Saturday Night Live, un programa en el que ya había participado en 2016. En esta ocasión, la cantante estadounidense exhibió su notable habilidad para imitar a otras artistas. El episodio más reciente de SNL incluyó recreaciones de figuras como Britney Spears, Miley Cyrus, Celine Dion y, además, una divertida parodia de 'Espresso' de Sabrina Carpenter.

Ariana Grande y sus habilidades en la imitación

La intérprete de 'Thank u, next' ofreció sus versiones de canciones de importantes íconos del pop, entre ellas Cyrus, Dion, Stefani y Spears. "Simplemente voy a divertirme", declaró la artista antes de iniciar su presentación. Luego, dijo: "No voy a cantar hoy. No voy a cantar mis favoritas. No voy a hacer mis imitaciones. No Britney Spears de nuevo".

Homenajes musicales que rindió Ariana Grande

Pocos momentos después, Ariana Grande interpretó la famosa línea "Oh baby, oh baby" de la princesa del pop. Su siguiente homenaje fue a la recién nombrada estrella de Disney, Miley Cyrus. También hizo una breve mención de 'Don't speak' de Gwen Stefani, cerrando su actuación con una interpretación de Celine Dion.

Ariana Grande realiz´`ó una parodia de 'Espresso'

Además, Ariana realizó una parodia de la célebre Canción del Año, acompañada de otras artistas. En esta actuación, modificó la letra de 'Espresso', lo que suscitó las risas del público que asistió al episodio de Saturday Night Live.

