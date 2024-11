‘Dios’ también hace humor político, así es el personaje de Víctor Aráuz

El personaje forma parte del espacio El After.

El talento del actor Víctor Aráuz es indiscutible. Sus redes se llenan de interacción, comentarios y miles de likes cuando personifica a Dios a través del humor político, siempre respetando la fe de los creyentes, para que no haya malos entendidos.

RELACIONADAS Johnny Depp no estará en la nueva película de Piratas del Caribe

Martha Quiñónez quiere seguir los pasos de Mariela Viteri Leer más

Dicho personaje, que viste con una sencilla túnica blanca que combina con una peluca blanca y una barba postiza del mismo color, forma parte de los sketches del programa El after, en Teleamazonas, cuando la coyuntura política así lo amerita.

“Cuando ha sido muy nombrado en la política ecuatoriana, Diosito sale a aclarar”, dice Aráuz con el humor que lo caracteriza.

José Rengifo uno de los creadores del personaje y de los diálogos, explica que la idea salió porque todos los políticos meten a Dios en sus cosas y es como si se descargaran de responsabilidad. “Siempre utilizan la religión para tener afinidad con la gente, librarse de culpas y lo que hicimos fue poner a Dios preguntándose y reclamando el por qué usan su nombre en vano”, explica el libretista.

Cine Friki: Quito vive el horror en pantalla gigante Leer más

En el caso de los apagones casi que esperaban un milagro del Señor para que haga llover y llovió, en referencia al último video, en el cual ‘Diosito’ habla de las hidroeléctricas, y un partido político dice que gracias a Coca Codo Sinclair el país está teniendo algo de energía, pero la realidad era porque también había llovido y eso se lo debían al Señor. Por eso Él reclamaba que la lluvia tenía copyright y que era hecha ‘by God’.

“Lo que hicimos fue bajarlo a Dios a la cotideanidad, llevarlo con humor hacia la situación que está viviendo el país. Mostrarlo algo molesto con lo que pasa actualmente, entonces Él vendría a ser casi que la representación ciudadana, decir que está cabreado porque los políticos lo nombran por todo, los largos apagones y no hacen nada, podría decir que es la voz del pueblo”, dice José acerca de la parodia que en menos de 24 horas llevaba más de cien mil vistas en Instagram.

RELACIONADAS Piso 21 pasea por Cuenca en sus fiestas

Los demás talentos de El After

Duplat: “El pop se resume en la empatía con el oyente” Leer más

En este trabajo también está el humorista quiteño Esteban ‘El Ave’ Jaramillo, quien actualmente se encuentra en Bogotá grabando el programa MasterChef Celebrity 2. Crear la mencionada parodia les toma una hora o tal vez un poco más. Las reuniones las hacen vía zoom, ya que Rengifo, de 39 años, once de los cuales los ha dedicado a los libretos, vive en Sao Paulo, Brasil, donde está tratando de abrirse camino con sus guiones y trabajo actoral.

“Esto también lo subimos a las redes donde contamos con la dirección de Renato Piguave y ahí le ponemos otros detalles que no están en el sketch de El after, para que no sea solo político. En el último vídeo que subimos, el de las hidroeléctricas, hablamos de un partido opositor y de los oficialistas, y a eso le agregamos algo de Chayanne para suavizarlo”, aseguró el también actor de la Michy, a quien han señalado de ser progresista y también Noboísta, todo depende del sketch y del personaje que haga.

La nueva pel´ícula de Víctor Aráuz

Este 14 de noviembre, se estrena a nivel nacional, en los Supercines, la película Víctor presidente, cuyo protagonista es Víctor Aráuz, acompañado de un elenco ecuatoriano de reconocidos actores. El guión es de José Rengifo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!