Shakira le respondió la indirecta que le lanzó Bad Bunny: ¿qué le dijo?

En un sorprendente intercambio de indirectas, la cantante colombiana, Shakira, no se quedó callada tras las provocadoras palabras del reguetonero Bad Bunny en su nuevo sencillo 'Thunder and Lightning'. La canción de Bad Bunny menciona: "Los hombres lloran, pero sin parar de facturar", una frase que no pasó desapercibido por la estrella del pop latino.

Shakira, que ha mantenido una posición destacada en las listas de éxitos durante el 2023 con temas controvertidos que han hecho eco en las plataformas musicales, no tardó en responder a Bad Bunny. Su éxito, dedicado a su relación con Gerard Piqué y la infidelidad con Clara Chía Martí, la ha mantenido en el foco de atención. La artista colombiana ha demostrado su versatilidad musical, explorando géneros como el Regional Mexicano en su colaboración con Fuerza Rígida en 'El Jefe' y su polémica sesión #53 con Bizarrap, que continúa siendo una de las más escuchadas.

En su sesión, Shakira entona una línea que ha resonado a nivel mundial: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Sin embargo, Bad Bunny, conocido por su estilo provocador, decidió lanzar su propia versión en 'Thunder and Lightning', lo que desencadenó una respuesta inesperada de la estrella colombiana.

Shakira no solo aceptó la referencia de Bad Bunny, sino que al parecer invitó al artista puertorriqueño a colaborar en un proyecto conjunto. "Facturemos juntos entonces", escribió la cantante, mostrando su disposición a trabajar en equipo.

La respuesta de Shakira generó diversas reacciones entre sus seguidores. Algunos la aplaudieron por su actitud diplomática y cordial, considerándola una dama en su respuesta. Sin embargo, otros seguidores expresaron su desaprobación, instándola a no colaborar con Bad Bunny debido a su percepción de que posee un talento limitado en comparación con la amplia y destacada carrera de Shakira.

A pesar de las opiniones divididas, la invitación de Shakira deja en el aire la posibilidad de un emocionante proyecto musical conjunto que podría dar mucho que hablar en la industria de la música. Solo el tiempo dirá cual era el significado detrás del mensaje y si Bad Bunny aceptará la oferta de colaboración de la superestrella colombiana.

