"Gracias y adiós": Millie Bobby Brown habla sobre el fin de 'Stranger Things'

En una entrevista publicada por 'Glamour', Millie Bobby Brown habla sobre distintas cosas que pasan en su vida actual. Habló de temas como su compromiso de matrimonio, su feminidad, sus inseguridades estando en el ojo público desde que era niña, y sus aspiraciones en la industria del entretenimiento. Dijo algo particular sobre la serie exitosa que le lanzó a la fama a los 11 años, 'Stranger Things'.

"Requiere mucho tiempo para grabar y me impide crear las historias que me apasionan. Así que estoy lista para decir: 'Gracias y adiós'”, dijo la actriz británica, ahora de 19.

Compartió bastante sobre sus deseos de continuar con nuevos proyectos. La productora PCMA, que creó a los 13 años, está centrada en contar historias de lo que niñas y mujeres pueden llegar a ser. Produjo las películas de 'Enola Holmes', estrenada en Netflix, y tienen agendadas más narrativas de temática feministas. La joven actriz también aparecerá en una película posapocalíptica producida por los hermanos Russo junto a Chris Pratt.

Ella se crió en un hogar en que sus opiniones fueron valoradas. Señala que su abuela era su seguidora más incondicional, que le prometía: "No dejaré que nadie te apague la luz". Pero el mundo del entretenimiento era cruel con su actitud extrovertida, y ya oía opiniones sobre su personalidad desde sus inicios. Dijo que era acusada de "intentar robar la atención" de sus compañeros de reparto. Los adultos le llamaban "idiota", "estúpida" y "malcriada".

"Éramos niños, hablábamos uno sobre el otro", dijo. "era penalizada por hablar y compartir de más y por hablar muy fuerte".

"Es difícil oír eso a los trece", continuó. "Piensas: 'No quiero volver a hablar. No quiero ser la persona gritona'. En las entrevistas pensaba en esos comentarios. Recordaba quedarme callada y esperar para que me hablen primero, incluso cuando me moría de ganas de participar. Sentía que no era mi turno".

Sobre su compromiso con Jacob Bongiovi (de 21 años, hijo del célebre músico Jon Bon Jovi), explicó que no estaba planeando casarse. "No era mi sueño", confesó. "Mi sueño era tener un bebé". Explicó que quería ser lo que su propia madre y abuela fueron para ella. Vio que con su pareja no tenía que ser una "esposa estereotípica". "Él quiere que vaya y haga mis cosas y viva mi vida, sosteniéndome la mano en el proceso. Me dije: 'Ah, así que sí quiero esto'", dijo.

