María José Ferruzola: "Mi historia de vida me ha hecho resiliente"

La virreina de la ciudad es María José Ferruzola Álava (24), estudiante de Comunicación (en Ecotec) y de Ciencias Políticas (a distancia). Son dos carreras, pero ella dice “siempre se puede con todo. Mi historia de vida me ha hecho resiliente, si alguna vez pude con algo fuerte, podré con otras situaciones”. Trabaja como analista de talento humano. Tras el certamen rompió la dieta. Nunca ha modelado y el reinado de Guayaquil ha sido su debut.

¿Fue su debut y también será su despedida de los concursos?

No lo sé. El futuro siempre es incierto, trato de aprender y disfruto el momento. Fue la primera vez en un certamen. Siempre estuve enfocada en los estudios y trabajo para crecer personal y profesionalmente, pero mi mejor amiga, Vany Sánchez, quien fue reina de la urbe, me motivó.

Hemos trabajado juntas, incluso la ayudé cuando era soberana. Investigué más del concurso y me di cuenta que además de resaltar la belleza se enfoca en la labor social y en brindar ayuda a la comunidad. Me siento capacitada. Lo vi como una plataforma y escuela. Espero no decepcionar.

Al iniciar nuestra conversación habló de una historia de vida, ¿a qué se refería?

A mi hermano David, a quien a los 2 años le diagnosticaron leucemia. La noticia me la dieron a pocos días de cumplir mis 15 años. Viví con él este proceso. Gracias a Dios pudo irse a la clínica de Navarra, España. Allá le hicieron un trasplante de médula. Toda su lucha me inspiró y consideré que esta experiencia puede servir a otras familias que viven algo similar. Ahora tiene 11 años, ha atravesado por recaídas y procesos complicados debido a los tratamientos. Está en control.

Mi hermano es mi gran guerrero. Creo que por algo tiene el nombre David. Aquel personaje bíblico que venció al gigante Goliat para defender a Israel. Cuando se enteró que iba a ingresar, me abrazó y me dijo que iba a ganar. La noche de la elección era el que más gritaba, se emocionó.

Generalmente se conoce la función de la soberana de la urbe, ¿cuál es el rol de la virreina?

Es la que da soporte a los proyectos de la reina y también puede ejecutar los suyos. Tengo uno basado en mi experiencia personal, en lo vivido con mi familia y con mi hermano. El proyecto se llama ‘Cuenta conmigo’, para ayudar a las familias en lo emocional y psicológico cuando el paciente con cáncer, sobre todo niños, recaídas.

A veces creen que ya no pueden más, no quieren comer y se deprimen. Además, capacitarlos para que generen ingresos, es una enfermedad cara. Se dice que la candidata que obtiene o se gana la pieza que entrega una joyería es la que ingresa al top tres. Me gané una gargantilla y sé que el año pasado la obtuvo María Guillén, virreina 2022.

Siempre se dice que en los concursos existen picas, envidias y que entre candidatas se esconden o dañan la ropa.

Fue un grupo tranquilo, las aspirantes nos dábamos apoyo. Trataba de ser auténtica, me gustaba hacer reír con el fin de tranquilizarlas cuando teníamos que hablar frente al público o cuando nos presentaban a algún directivo. La vida, a veces, es complicada no vale la pena hacerla más difícil. Podemos mostrar nuestro lado amable y aligerar la carga. En una ocasión le presté un par de zapatos a una compañera que no había llevado tacones. No tuve problemas con nadie.

¿Qué es Guayaquil para usted?

Es la ciudad que me ha hecho guerrera, nací en Guayaquil y me dio una historia de vida.

¿Qué tanto conoce su ciudad?

Gran parte. Trabajo para la Fundación Malecón 2000, antes de saber que iba a estar ahí, recorría el Malecón. Si puedo visitar ciertos lugares lo hago. El problema ahora es la inseguridad y mi papá, Guillermo Ferruzola, prefiere que no me exponga. Prácticamente ahora voy de la casa al trabajo o a la universidad. Aprovechaba la mañana para caminar, a pesar del sol y del calor. Como he sido deportista, me gusta mantenerme en forma, fui seleccionada de baloncesto en el colegio Santa Mariana de Jesús.

¿Se considera aniñada o mujer de pueblo?

(Risas) Soy mujer de pueblo, mis amistades me dicen que los lleve a comer a algún agachadito que conozca. Como me encanta el bolón voy a Urdenor 2, donde un señor tiene una carreta.

¿Conoce barrios populares o solo la zona pelucona? Ahora como soberana deberá ir a ciertos sectores lejanos para dar su ayuda de diversas formas?

(Risas) Claro que sí. No sé si es un barrio, La Pradera, donde habían unas canchas. Tenía amigos que incluso con ellos jugaba. Mi compromiso es con todos los ecuatorianos, sin excepciones.

Sin GPS (para saber la ubicación de un lugar), ¿es capaz de llegar a cualquier parte cuando maneja?

Tengo licencia, pero me atemoriza manejar carros mecánicos, me llevo mejor con los automáticos. Mi papá me cuida mucho.

¿Llegaría fácilmente a las calles Tulcán y Brasil?

(Piensa) Quizás llegue a Cuenca y Chimborazo (risas). Sin duda, la tecnología ayuda, pero tampoco me muero. Soy una chica que busca soluciones, si me dan alguna referencia sé que puedo llegar.

¿Podría estar una semana sin teléfono celular?

Totalmente. Mi familia materna tiene una finca en Manabí y aunque existen las facilidades tecnológicas prefiero desconectarme, disfrutar del campo, el aire libre, la naturaleza o compartir con los que quiero. Mantener la comunicación directa.

¿Es obvio que es la engreída de su padre?

Siempre he tenido una buena oratoria, confío en mí, tengo habilidades, he reforzado ciertas aptitudes. Sabía que estaba lista.

La juventud vive metida en las redes sociales, ha perdido el contacto con los demás.

Mis redes no tienen tantos seguidores, no paso todo el tiempo conectada. No puedo generar contenido de manera continua, debo dedicarme a mis estudios, trabajo y ahora soy virreina.

Seguramente los admiradores están dando vuelta como las moscas a la miel...

Ahora estoy sola, enfocada en mis proyectos de vida. La persona que quiera estar a mi lado debe comprender que tengo el tiempo apretado. Él será mi complemento y yo el suyo.

Se prepara para ser Comunicadora. ¿Lee los diarios ya sea en papel o en Internet y ve los informativos?

Lo hago de forma digital, mi padre es periodista y trabajó en varios medios de comunicación. Me ha inculcado que lea. Me llaman la atención, más que el periodismo, las Relaciones Públicas. Cuando era niña, él me daba un micrófono y me hacía reaccionar a cualquier pregunta que hiciera, pero me incliné más por lo organizacional.

Tiene un año menos de edad que la nueva primera dama de Ecuador, Lavinia de Noboa.

A veces se subestima la capacidad de la juventud, pero estamos preparados. Me parece una gran oportunidad la de nuestra primera dama para compartir que se pueden lograr grandes metas.

