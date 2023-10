Daniela Romero: "En Miss Ecuador querían que sea hueso y pellejo"

Daniela Romero (27) nació y vive en Quito. Es la primera candidata a Miss Ecuador que participó siendo madre. En 2017 participó en Reina de la capital de la República, ya era mamá de una niña llamada Gianna, quien ahora tiene 8 años. En ese certamen logró convertirse en Señorita Confraternidad. Ese fue su primer acercamiento a los concursos de belleza.

En Miss Ecuador 2023 comenta que “hubo una energía muy bonita, no sentí nunca envidias o maldad, si existieron yo no las sentí. Una experiencia que exige esfuerzo y de estar casi dos meses lejos de casa”. Siempre se ha dedicado al modelaje, estudia Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas y trabaja en una multinacional.

La disponibilidad de tiempo es lo que siempre se ha dicho que no tendrá una aspirante a reina que esté casada o con hijos. ¿Cómo lo hizo usted?

Gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mis padres, Fabricio y Soledad, quienes son jóvenes y en todo momento me dan la mano. Son los pilares de mi vida, me impulsaron a tomar esta decisión. Me dijeron que lo haga y me ayudaron en lo emocional, porque los sentimientos juegan una mala pasada por encontrarse lejos del hogar, además por estar viajando y la presión que se vive, no tener descanso. Siempre es importante estar con una actitud positiva.

¿Cómo le explicó a su hija su ausencia?

A ella le gusta este mundo y me ha dicho que es lindo verme en una pasarela o en la tele. Siempre me ha visto en el modelaje, desde hace muchos años. Un par de veces lloramos, nos extrañamos porque nunca habíamos estado tanto tiempo alejadas. Gracias a Dios conté con el apoyo de padres, tíos, abuelitos...

Tengo una familia grande, manos no me faltaron. Me sentí tranquila, porque mi hija no estaba con extraños y bien cuidada. Aquello me dio un respiro. Sin mis seres queridos no habría podido intervenir en Miss Ecuador.

Cuando tenía 19 años fue mamá. Karina Defas // EXPRESO

A los 19 años se convirtió en madre soltera, estaba muy joven. ¿Cómo fue asumir la maternidad a esa edad?

Fue difícil, no sabía cómo sobrellevarlo. Sentí mucho miedo, para mis progenitores fue un impacto tremendo, no se lo esperaban de la niña de sus ojos. En el camino se aprende. Con mi familia salimos adelante. El padre de mi hija no es un papá presente en su totalidad, hace su mejor esfuerzo. A los hombres les cuesta madurar más que a las mujeres. Era un embarazo que no me esperaba.

A esa edad y con un embarazo no planificado pueden pasar muchos malos pensamientos por la cabeza, como no tener al bebé.

Aunque fue complicado nunca me pasó por la cabeza no tener a mi hija. Había que asumir la responsabilidad. Ahora es mi mayor felicidad, mi motor y cada paso que doy es pensando en darle lo mejor. Que no le falte nada.

Las modificaciones en las reglas de los concursos hicieron que usted quiera cumplir un sueño pendiente.

Hubo un llamado de alguien cercano a la organización Miss Ecuador, me dijeron que lo intente. No les respondí de inmediato, porque lo consulté con mi familia, mi novio, mi entorno. Todos me apoyaron. Tuve que analizar mis tiempos. Luego que tomé la decisión, hice la audición y la pasé.

¿Le permitiría a su hija que participe en un concurso?

Soy consciente de que ella tiene que ser feliz. Si participa en un certamen no tendría problema con aquello. Obviamente respetando los valores que me han inculcado en mi familia. La guiaría, porque por la presión es complicada. A mí me jugó en contra, ya que entré amando mi cuerpo, sin embargo surgieron conflictos porque decían que debía perder peso, que era muy caderona.

Querían que sea hueso y pellejo, siempre he sido delgada, pero no así. Al principio me sentía bien, al final ya no tanto. El estrés no permite bajar de peso fácilmente, dejé de comer. Ahora las reglas están cambiando, ojalá esto se modifique. Le explicaría a mi hija, los pros y contras. Salí del Miss Ecuador para volver a ser yo.

Con su hija, Gianna. Cortesía

Al inicio de la entrevista dijo que la experiencia fue buena, pero parece que no lo fue tanto...

Volví a ser yo porque volví a comer normalmente, sin estrés y sin preocupación. Me cuido, pero sin esas exigencias. Mido 1,70 metros, pero no sé mi peso. Con lo que me quedo es con saber que di todo de mí y trabajé mucho.

Me llena de satisfacción haber sido la primera mujer con hijos que intervino en Miss Ecuador. Gané experiencia y este reto le servirá también a mi hija. Conocí mis límites y mis fortalezas. Son plataformas que abren puertas. Agarrada de Dios se logra lo que quieres.

Durante la conversación mencionó a su novio. El amor volvió a tocar las puertas de su corazón...

Andrés es un hombre que me apoya desde hace más de un año. Siempre ha sido un gran impulso y es algo que valoro muchísimo. Hemos conversado para formalizar la relación, pero todavía no hay nada en firme. Seguimos trabajando en lo nuestro. Nos conocimos por amigos en común, pero entonces no se concretó nada. Luego por sorpresa nos encontramos después de un año, no nos hemos separado. Él tiene 33 años y es ingeniero comercial. Dios me lo mandó como se lo pedí, un hombre bueno y trabajador. También es quiteño.

Una de sus pasiones es el modelaje. Karina Defas

¿Usted qué tan quiteña es?

Requiteña. Me gusta mucho mi ciudad, sus tradiciones, cultura y lo que más disfruto es la comida (risas).

Cuando amigos o conocidos que viven en el extranjero le piden que recomiende atractivos de la capital de la República, ¿qué les responde?

No pueden dejar de visitar el Centro Histórico, las hermosas iglesias, la mitad del mundo... Y si se trata de comida las tripas de La Floresta, pestiños, locro de papa. El hornado es sabroso, aunque también lo comen en Riobamba. Amo compartir con mi familia, somos cercanos. Tenemos reuniones con frecuencia, visito lugares nuevos, aprecio la naturaleza.

Está enamorada. Karina Defas

