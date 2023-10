Eduardo Andrade perdió su brillo en 'Desafío a la fama'

Cuando Eduardo Andrade anunció que se iba a Ecuavisa para ser el presentador de 'Desafío a la fama', de alguna manera se consideró que era un sueño que se le hacía realidad: estar en una pantalla caliente. Dejó 'BLN, el regreso', de Gamavisión. Pero con el pasar de los días, tal vez no haya sido la mejor decisión. Nos hemos acostumbrado a ver a un Eduardo que derrocha energía, bromista, que juega con sus compañeros y copresentadora.

Eduardo Andrade: Optó por una pantalla caliente Leer más

En este reality, en cuyo entorno deben convivir y supuestamente demostrar talento los participantes, ha perdido su brillo característico, se nota que lo tienen limitado, que no lo dejan ser como es él, o mejor dicho no le permiten desarrollar todo su potencial. No es el Eduardo Andrade que conocemos.

A veces se lo ve serio o con una cara que dice “no sé qué estoy haciendo aquí”. Tal vez con un solo presentador habría sido suficiente.

No consideramos que Fernanda Gallardo esté haciendo mal su rol, sino porque lo que cada noche se ve es el talento para pelear entre competidores, faltarse el respeto, ofender, como lo hace el colombiano Sebastián Tamayo, denigrarse como seres humanos, lágrimas de cocodrilo, llegar a la violencia física que fue en lo que cayó Arianna Mejía (quien no es ninguna santa) cuando lo golpeó a Sebastián, con quien al inicio parecía que se llevaba tan bien al punto que fue criticada, ya que ella tiene pareja (Troi Alvarado) e hijos. El colombiano soltó groserías que ni siquiera vale la pena mencionar.

(Te invitamos a leer: Crítica: Desafío a la Fama, un chaulafán televisivo)

Aunque ya hay dos eliminados, el modelo quiteño Alberto Arroyo y ahora Carolina Jaume, quien se enfrentó a Mare Cevallos en el reto de popularidad, no sería raro que el programa que nunca ha dejado en claro sus reglas saque un as bajo la manga o se invente una nueva estrategia para hacer que la actriz vuelva. Hasta ahora, Don Day, quien siempre trata de generar, está de bajo perfil. Puede ser que solo sea cuestión de tiempo.

Fernanda Gallardo: “Con 1,56 metros me ha ido excelente en la vida” Leer más

Ni para los presentadores ni para los talentos, 'Desafío a la fama' aporta en algo. Todo es muy tóxico. Y los nuevos talentos pasan sin pena ni gloria.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!