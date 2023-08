Don Day y Jonathan Estrada eran los nombres que sonaban para el nuevo reality de Ecuavisa, 'Desafío a la fama', así como el de Mafer Pérez para ser copresentadora. Como en la TV todo es posible, finalmente Eduardo Andrade y la chilena Fernanda Gallardo serán los que se quedan frente a ese espacio que está a punto de estrenarse.

Eduardo, quien es imparable, se fue a vivir a Quito para animar 'BLN, el regreso' por Gamavisión y que apenas cumplió un mes al aire. Nunca ha sido parte de Ecuavisa. Ya le tocó y lo más probable es que vuelva a Guayaquil. Apenas circuló la noticia en las redes sociales cuestionaron que Fernanda sea la elegida porque es extranjera, pero como todo hay en la Viña del Señor, también otros la apoyaron. No se puede complacer a todo el mundo.

El martes 22 de agosto con Lazito de la farándula aparecieron en el programa 'En contacto', se mostraron emocionados. Eduardo siempre derrochando buena onda y sonriente. También es un desafío para él. Grabó la promoción del espacio. La pregunta ahora es quién reemplazará a Eduardo en 'BLN, el regreso'. ¿Será Carlos José Matamoros?

Su excompañera Karin Barreiro dijo: “En 15 años de TV he aprendido que nadie es indispensable, todos somos reemplazables y el show debe continuar. Mi compañero ya no pudo seguir y no es algo que dependía de 'BLN', de la producción o de mí. Cada quien escoge su camino y el que viene será bendecido”.

Eduardo optó por una pantalla caliente. Tiene previsto manifestarse sobre su salida de Gamavisión en las próximas horas.

Don Alfonso recibirá homenaje

Aunque el 1 de mayo Alfonso Espinosa de los Monteros se retiró de la TV tras 56 años de labores, los homenajes continúan. El jueves 24, en el Palacio de Cristal, Fidal (Fundación de Rosalía Arteaga) en la ceremonia de premiación del XV Concurso Nacional y X Iberoamericano de Excelencia Educativa, se reconocerá la trayectoria del comunicador que trabajó en Ecuavisa.