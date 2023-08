En los últimos meses, en Teleamazonas se han dado algunas salidas. Dayanna Monroy, Luis Antonio Ruiz, además, Vanessa Robles, Luis Jaramillo, Luisa María Heredia y ahora María Isabel Carmigniani ya no están por diferentes razones. ¿Qué pasa? Dicen que en la vida nada es casualidad, si siguen así, se quedarán sin talentos.

Antes de marcharse, María Isabel dijo: “Ya no me verán en la pantalla del lindo canal, pero estaremos cerca por mis cuentas en redes sociales, en las que prometo estar más activa”. Esta televisora se ha caracterizado por informativos con contenidos, aunque la audiencia no siempre responde como se espera.

Andrea Bucaram. Archivo

Cree que le hicieron brujería

La cantante Andrea Bucaram está convencida de que le han hecho brujería porque le pusieron una gallina muerta en su carro. Ella no se queda callada, ni se deja si intentan hacerle algo, así que ya se puso en la tarea de averiguar quién o quiénes están tratando de perjudicarla. ¿Será un ex, alguna dizque amiga o alguna pareja de un exnovio? Andrea no cree en fuerzas ocultas.

Emocionada con su entrevista

La exchica 'En corto', Meche Pesantes, confesó sentirse muy ilusionada con aparecer en la portada de EXPRESIONES (viernes 18) que no dudó en salir a comprar el diario en la noche (apenas circula). Cuando le hacen una entrevista, se va con su papá al centro para adquirir el periódico o revista. Siempre, la exreina de belleza y ahora reportera de Telemazonas quiere ser la primera en leer la publicación.