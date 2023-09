Crítica: Desafío a la Fama, un chaulafán televisivo

No hay ecuatoriano que no haya sucumbido a un buen plato de arroz frito, lleno de salsa de soya y una gran variedad de proteínas y verduras bien salteadas. Este es un plato típico del Ecuador, creado por la primera ola de migración china en 1860, según datos del historiador Jaime Díaz Marmolejo. Es así que de ser un plato asiático, se convirtió en una insignia de la gastronomía ecuatoriana y orgullo de los quevedeños.

Y aunque parezca una mezcla rara de aquí y de allá, cada elemento tiene una razón de ser. No por estar lleno de ingredientes, estos están mal ubicados, además que han tenido ya una centena de años para perfeccionarse. ¿Pero qué pasa cuando te hacen comer un mal chaulafán? ¿Qué pasa cuando vas al chifa por uno mixto y te terminando dando uno de mortadela? Pues no vuelves. Justo así me pasó al sintonizar Ecuavisa por Desafío a la Fama, en el prime time del lunes 25 de septiembre, como repetían constantemente.

Estaba dispuesto a cenarme un festín repleto de personalidades y dinámicas creativas en la vuelta, luego de 20 años, a los realities de monitoreo 24/7. Ecuavisa ya tenía experiencia, había sido el pionero de esto al traer por primera vez el Gran Hermano. Por eso, ya quería ver quién sería la persona que me haría olvidar los embrollos que tuvieron Katherine Escobar y El Lobo, que siguen en mi cabeza.

Pero en vez de tener un chaulafán calentito, fresquito y hasta con un buen par de wantanes con su salsa agridulce, aprecié uno televisivo bastante frío, recocinado y sin ninguna salsa de tomate que lo arregle.

Sus ingredientes (participantes) están quemados. ¿Qué más se puede saber de Carolina Jaume que no haya ya expuesto? ¿Qué más polémica puede crear de Arianna Mejía que no haya ya ocurrido? ¿Qué más puede contar Diego 'Don Day' Álvarez? ¿Qué más puede decir Mare Cevallos que no haya escrito en Twitter?

A ver, no me mal entiendan. Creo que todos tienen un recorrido importante, y por algo son tan queridos como odiados por los televidentes. Y en honor a la verdad se me hacen talentosos. Porque, por ejemplo lo que Jaume tiene de imprevisible lo tiene de talentosa. ¿Pero está explotando ahí sus dones? Pues, yo solo dejo la pregunta.

Otro factor que me dejó con un mal sabor de boca, como si me hubiera pasado de salsa china para intentar arreglar este plato de arroz con todo, fue el formato. ¿De qué se trata Desafío a la Fama? No entendí. Tampoco lo explicaron. Si usted lo sabe, deje un comentario en las redes de Diario EXPRESO. Porque si es un desafío para conseguir popularidad hay algo que no me cuadra. Los personajes antes expuestos ¡son famosísimos! En televisión, en redes sociales y en las calles. Ellos salen cada semana en la prensa local, superan los 100 mil seguidores, han sido protagonistas de telenovela y de realitys.

Considero que muchos de ellos están para ser los presentadores y ya no participantes.

De sus actitudes se pudo ver poco. El estreno no se presentó en vivo, fue un programa grabado y mal editado, lo cual entorpeció su disfrute. Se notó aún más cuando presentaban a los 16 participantes, de quienes no se entendió en momentos lo que comentaban de sus vidas. Además que le quitó toda la fluidez a lo que decían los presentadores Eduardo Andrade y Fernanda Gallardo.

Al tener en mi cabeza tan presente Gran Hermano, además de haber visto El Poder del Amor e incluso La Casa de los Famosos, el set de Desafío a la Fama quedó muy corto. Muy pequeño para que 16 personas vivan ahí por tres meses. ¿Tendrán un espacio al aire libre? Los médicos recomiendan tener 20 minutos de luz solar al día.

Nunca se explicó ni la dinámica del concurso ni el premio del ganador, tampoco cómo será la eliminación o para qué sirven las votaciones en la app. Así que usted puede tomar este show como lo que quiera. No se define. Puede ser chaulafán, arroz con pollo o arroz con recorte. Todo fue una confusión que me dejó sin apetito y con ganas de apagar el televisor. También ocurrió con los cibernautas que no se volcaron a las redes para conversar del show.

Lo que sí estuvo fresquito en este chaulafán televisivo fueron las personalidades nuevas, los denominados 'influencers' que entraron a la casa. Algunos con bastante actitud. También es un acierto hacer partícipe -y esperamos que no haya actos de discriminación- a una mujer trans. Nathalia Espinoza es elocuente y comunicativa. Lo ha demostrado en su espacio de entrevistas digital.

Ahora bien, ¿será que en lo que avanza el reality nos dejan de dar recalentados? Los programas de telerrealidad tienen que ser frescos, sin manipulación y servidos (transmitidos) de la cámara a la pantalla. Sino, mejor pueden poner un reprise telenovelero.