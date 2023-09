La chilena Fernanda Gallardo (34) se alejó de la TV durante tres años y seis meses. Se dedicó en cuerpo y alma a ser esposa de Ricardo Blanco (30) y madre de Sofía (11), José Alejandro (3) y Maximiliano (2). Hace once años llegó a Ecuador. Contagia con su actitud positiva y siempre tiene una sonrisa a flor de labios.

“Ricardo me dice que no me tomo nada en serio, que siempre me río. He tenido más momentos de alegría que de tristeza. Disfruto la vida al máximo, mientras exista salud, todo se soluciona. Valoro la salud, porque mi madre (Alexandra Jacqueline) murió de cáncer, es un regalo”, dice.

Sus ojos son color pardo, de cabello rubio oscuro y mide 1,56 metros. Se cuida en la alimentación, evita los carbohidratos y dulces. “Trato de encontrar el equilibrio para comer sano y no desmayar en el intento”, añade soltando una carcajada.

El último espacio en el que estuvo fue 'BLN' en Canal Uno. Antes fue parte de' Calle 7', 'Soy el mejor', 'Atrevidos', 'Faranduleros' y 'Ya es mediodía'.

Vuelve en el reality 'Desafío a la fama', programa de convivencia de Ecuavisa que se estrena este mes, y en el que compartirá con Eduardo Andrade, a quien considera su amigo.

Estaba en casa dedicada a sus hijos y de manera inesperada regresa a la pantalla. ¿Ni usted se lo imaginaba?

Fue una sorpresa, no estaba en mis planes la televisión, porque la vida de madre toma mucho tiempo. No tengo familia en Ecuador que me ayude a cuidar a mis hijos, a quienes yo pueda pedir que me den la mano. Son tres niños tremendos (risas). Había decidido trabajar desde casa, nosotros tenemos una productora audiovisual, generamos contenido para empresas.

En junio me llamaron de Ecuavisa, me hablaron de un reality. Al principio creí que era para competir, pero Jaime Tamariz, quien hace las audiciones, me aclaró que buscaban una copresentadora. Entonces decidí darme la oportunidad. Me entrevistó el director argentino (Mariano Calasso) y me pidieron que envíe fragmentos de animaciones anteriores. A los 7 días recibí un mensaje indicándome que había sido seleccionada. No fui la única aspirante, estuvieron otras chicas, entre ellas, Mafer Pérez.

Ahora será competencia de su anterior reality 'BLN' que presentan Carlos José Matamoros y Karin Barreiro, ya que estarán en el mismo horario.

Es bueno que existan muchas producciones nacionales, la pandemia nos afectó a todos. Si existen algunos programas, hay trabajo para muchas personas. Debemos pensar que se reactiva la televisión y que vuelven presentadores como Carlos José, Karin y el mismo Eduardo. Nos habíamos enfocado en las redes sociales. Además, en las redes los televidentes nos pedían regresar. Finalmente se dio.

Es la primera vez que comparte pantalla con Eduardo Andrade...

Me emociona aquello. No habíamos trabajado juntos en TV, fuimos parte del mismo espacio, pero en temporadas diferentes. Eduardo estuvo primero, luego yo. Compartimos en eventos, hicimos algunos tarimazos para marcas. Existe mucha química entre nosotros, por ello es lindo que ahora estemos juntos. Pensé que me iba a jugar en contra haber estado fuera de pantalla, es una gran responsabilidad.

¿Tal vez no haber estado en TV fue un punto a su favor?

Quizá. No sabía lo que quería el director, es un hombre de TV que tiene mucha experiencia.

Eduardo tiene una energía que arrasa hasta con la presentadora más experimentada.

(Risas) Conozco esa energía. En un evento hasta cantamos juntos, hay que saber llevarle el ritmo. En el reality cada quien tiene su rol, el mío es más humanitario.

En Los Hackers de la Farándula ya la estaban haciendo pelear con Eduardo, diciendo que se darán roces porque usted es la copresentadora, y él, el presentador.

Jamás me pelearé con Eduardo. Tengo muy claro mi papel en el reality. Soy cero rollo, cero vanidades. El secreto para triunfar en la TV es dejar de lado los divismos. Ni peleas ni egos. Con Eduardo vibramos en la misma onda.

Será parte de ¨Desafío a la fama'. Cortesía

¿Qué la atrapó de Ecuador?

El calorcito de este país. Me encanta el clima de la Costa, sentía que siempre estaba de vacaciones. En Chile hay meses muy fríos. Me quedé por su gente, por la comidita rica, por su encebollado, por su ceviche. En una ocasión que me fui, extrañé, aunque el primer año me costó adaptarme.

Generalmente los ecuatorianos se van a Chile en busca de mejores oportunidades. ¿Ha considerado regresar a su tierra?

Llevo casi once años, tengo mi vida, mi casa en Ecuador. Mi primera hija Sofía nació en Chile, pero tiene doble nacionalidad, los otros dos son ecuatorianos. Para ellos esta es su tierra y quiero que crezcan en el lugar donde vinieron al mundo. Yo encontré un hogar, pero a veces me han excluido, creo que siempre seré la chilena. No deseo eso para mis hijos si nos marchamos a Chile. Somos una familia multicultural porque mi esposo es cubano.

Por ser extranjera, criticaron que usted haya sido la elegida.

Es triste, un país al que le he dado todo, no dejan de doler esos comentarios. Nosotros le damos trabajo a ecuatorianos con la productora de mi esposo. También hay ecuatorianos que trabajan en otros países. Jacqueline Gaete también es chilena, somos vecinas. Mi familia se siente feliz que yo esté bien. Para mi matrimonio vinieron 25 personas de Chile.

¿Qué cree que le habría dicho su madre si estuviera con vida al enterarse de este nuevo proyecto?

Ella ya estaría en Ecuador. Le encantaba el país, el encebollado. Venía y se quedaba por dos o tres meses. Seguramente les habría respondido a todos los que lanzan críticas y me habría dicho que le dé con todo. Para mi madre, yo era la mejor.

Está a punto de celebrar un año de casada...

El 10 de septiembre es nuestro primer aniversario de matrimonio, llevamos cinco años de relaciones. No sé cómo lo vamos a celebrar. Estoy esperando que me sorprenda (suelta una carcajada). Mínimo un pasaje para viajar a algún lugar. Me debe la luna de miel. Pero tengo que esperar hasta diciembre. Son tres meses del reality. Ha sido un año de muchas actividades, ya está previsto viajar a Chile por las fiestas.

¿Su esposo se hizo la vasectomía? Solo tiene 30 años

Hace dos meses se sometió a esa operación. Ya no queremos más, no se pueden mantener tantos (risas). Ricardo tiene 30, podría haber hecho un montón de hijos más. Sofía es de una relación anterior. Este cubano me atrapó por su sabor, onda, por su forma de ver la vida, por su risa. Muchos creen que yo soy la estricta, por el contrario soy la consentidora.

La TV es muy exigente. ¿Cómo la alternará con el cuidado y crianza de sus hijos?

Tomamos la decisión en familia, como debe ser en estos casos. Con Ricardo hemos hablado, se comprometió a ser padre cien por ciento, yo lo asumí así. Me apoya. El ritmo de trabajo es intenso, por las grabaciones, las promociones... Es una puerta que se abrió, me emociona que mi familia en Chile y Estados Unidos me vea por la señal internacional.

Usted emprendió con su hija Sofía. ¿Qué pasó con la línea de fragancias?

Por la pandemia lo paramos. A nosotros nos dio COVID-19. A mi hija, mayor le encantan los negocios. No le gusta la TV, pero sí la Comunicación. No soy buena para esos emprendimientos porque tengo corazón de abuelita, no me agrada cobrar, andar detrás de la gente. Además estoy en mi último año de Comunicación y Relaciones Públicas en la universidad Espíritu Santo.

¿Ser baja de estatura le ha ocasionado algún problema?

Jamás. Con 1, 56 metros me ha ido excelente en la vida. Mi hija me dice que ella es la primera en la fila. Le respondo que me sucedió igual, porque fui a la que le tomaban el examen primero, a la que vacunaban primero. Nada tienen que ver el tamaño ni la belleza. Todo está en el corazón y cómo se ve la vida. Yo me creo una mujer inteligente.

Nació en Chile y hace once años vive en Ecuador. Cortesía

Transmite su actitud positiva...

Amén. A la gente le falta mucha humanidad, se ha perdido. Creo que si la trabajamos, sería diferente el mundo.

