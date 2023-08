EXPRESIONES manifestó que Carlos José Matamoros iba a ser el presentador de 'BLN, el regreso'. En las redes sociales mencionaron el nombre de Emilio Pinargote, pero aquello solo generó confusión y especulaciones. Ya el primero de ellos apareció en el reality de Gamavisión que sale desde Quito. Este tiene problemas de presión, la altura no es lo más aconsejable para una persona con este padecimiento. Generalmente les piden que la eviten.

Carlos José Matamoros desmiente rumores sobre BLN y habla sobre su salud Leer más

Carlos José dice: “Guayaquil está invivible por la delincuencia y violencia. Además no tenía un trabajo estable, luego de que salí del programa de radio que hacía con La Suka. El otro espacio con El pez gordo, 'Noches prohibidas', no generaba ingresos. Decidí aceptar la oferta. Tengo problemas de presión, pero no me he sentido mal. Aunque no lo crean, me asusta sentirme bien (risas). Espero que con el pasar de los días mi cuerpo se acostumbre. Los fines de semana regresaré a Guayaquil para ver a mi familia”.

El presentador se llevó a uno de sus dos perros, Káiser, a quien no lo deja ni para ir al baño. Por ahora viven en un hotel.

Lee también: Carlos José Matamoros: "Ahora, si no se insulta, no se vende"

Por cierto, él no mantiene buenas relaciones con alguien del equipo. Problemas que surgieron en su anterior etapa en Gamavisión y también en RTS. Ojalá la polémica no reviva.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!