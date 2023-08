Todo apunta a que Carlos José Matamoros sería el nuevo presentador del reality BLN, allegados y conocidos lo dan por hecho, pero él jura que no es verdad. El programa lo mantiene en reserva y anunció que la noche de este lunes 28 de agosto, se revelará de quién se trata.

Ante la avalancha de conjeturas que se realizan en las redes sociales, Matamoros indicó a EXPRESO que lo único que sabe es precisamente lo que había leído en las redes.

"Conmigo no han hablado de BLN, yo todo lo que sé es lo que publican las páginas de farándula y dicen los programas".

Sostiene que para él es complicado establecerse en Quito por cuestiones de salud. "Es muy difícil, yo soy hipertenso, ¡sería para morirme en Quito! Además, yo tengo a mi perro Kaiser y al otro, Kaiser 2 que es un perro de acogida, se me dificulta trasladarme con ellos , lo veo muy dificultoso".

Aunque está sin trabajo, ya que salió de los dos programas que tenía en radio Estrella, reconoce que tendría que ser una propuesta extraordinaria para por lo menos pensar qué hacer.

"No se que pueda pasar. La verdad es que no se, tendría que pensarlo mucho, hablar con mi doctor que es el Dr.Orlando Pin, ver un cardiólogo, tener un nutricionista, no se", indica algo confuso, aunque allegados y conocidos dan por hecho que estará en BLN.

Por otra parte, está su enemistad con una persona que forma parte del equipo de producción del programa, tal y como lo dijo en entrevista con este Diario, el 9 de marzo de 2023.

Esa oportunidad aseguró que no estaba en televisión nacional porque no pagaban lo que él merece.

"Cuando la televisión quiera un animador de calidad, tendrá que pagar por un animador de calidad como yo", indicó cuando se supo que Eduardo Andrade había sido elegido para animar BLN el regreso.

Aclaró que nunca lo llamarían de Gamavisión debido a que ahí había alguien con quién trabajó en otro medio y tuvo problemas.

“Ella no me quiere porque le he dicho sus verdades en la cara, porque no tiene palabra ni procede como una profesional”, no dio nombres pero es conocida su enemistad con Rocío Dunn.

