No es la primera vez que mantenemos una conversación con Valeria Gutiérrez, sin embargo en este nuevo diálogo con EXPRESIONES la notamos más suelta. Es obvio que el ejercicio diario de pararse frente a una cámara como copresentadora en el programa 'Yo me llamo', de Teleamazonas le ha servido para aflojar la lengua. El 11 de septiembre está prevista la gala final del reality.

Fue Miss Ecuador International y por ello viajó a Japón a representar al país en 2022. No regresó con la corona, pero fue elegida Miss Fotogénica. Atractiva, de larga cabellera y alta, con tacos dice que mide 1,80 metros y sin ellos 1,73. Aspira estudiar actuación en España.

¿Ha pasado una prueba de fuego?

He aprendido mucho desde que llegué. El reality se estrenó el 12 de junio. He tenido un tremendo equipo, mi compañero Ronald Farina y el jurado integrado por Érika Vélez, el argentino Áxel y Pamela Cortés. Además, es un proyecto muy bonito.

Nunca se pierden los nervios, así dicen los artistas.

Los nervios siempre están ahí, dicen que si nos sentimos nerviosos es porque algo nos importa. Vivo nerviosa desde que empezó el programa, es la primera vez que me enfrento a un reto de esta naturaleza, pero a la vez es muy importante para mi carrera.

Al inicio fue muy criticada por su desenvolvimiento. ¿De qué manera le sirvieron esos comentarios para hacer un mejor papel?

Las críticas siempre están. No las tomo a mal, porque el televidente es el que me ve. Tengo algunas mañas, si me dicen que toco mucho al participante, trato de no hacerlo. No me gusta verme, pero necesito hacerlo, es importante. Desde el día uno me veo. Antes me calificaba con un cero, ahora me pongo un siete, para llegar a un diez debo tener más trayectoria, más camino recorrido.

Es la segunda vez que converso con usted y ahora parece un lorito hablando.

(Risas) Me he soltado, he aprendido a comunicarme.

¿Le asustaba compartir con un presentador con experiencia, como Ronald Farina?

Cuando supe que Ronald Farina iba a ser mi compañero, me alegré porque lo considero un maestro, lo admiro y es un ejemplo a seguir. Quiero ser como él cuando crezca (risas). Acepto sus correcciones y sugerencias. Me ha dicho que la mejor forma para aprender es verme, escucharme y que una presentadora no puede improvisar, tiene que saber lo que va a decir cuando está al aire. Pamela me ha sugerido que lo disfrute y que el primer trabajo no saldrá perfecto, pero que los errores nos enseñan.

Los presentadores deben evitar involucrarse con los participantes. ¿Cómo lo hace?

Es complicado porque comparto mucho con ellos. Me cuentan cómo se sienten, conozco sus historias, cuando se tienen que ir duele porque nos encariñamos, nos ponemos en sus zapatos.

En casi tres meses seguramente ha tenido muchas metidas de pata...

Por supuesto. A veces se me salen palabras en inglés o que creo que existen en español, pienso en ese idioma, soy media gringa. Hay términos que no utilizo, como infraestructura, cardiovascular, cuando me tocaban menciones sufría y la lengua se me trababa. He mejorado, al principio parecía un robot, me he soltado (risas).

Está a punto de concluir el reality, ¿cuál es su plan inmediato?

Viajaré a Estados Unidos, estaré en Miami y Los Ángeles, aprovecharé para compartir con mi familia o tomaré cursos. En los feriados me iba para allá. Cada vez que me llamen de Ecuador para un proyecto siempre lo recibiré con los brazos abiertos.

Apenas tiene 24 años, ¿los reinados han quedado descartados?

Me enseñaron mucho, me dieron reconocimiento y abrieron puertas.

En la entrevista anterior con EXPRESIONES usted mencionó que desea participar nuevamente en Miss Ecuador, porque sueña con ir a Miss Universo.

No está descartado, cada chica que va a Miss Ecuador es porque sueña con conseguir la corona para representar al país en el certamen internacional. Yo fui primera finalista. He aprendido que es un gran compromiso, 24/7, pero en estos momentos estoy enfocada en mi carrera como presentadora. Tengo 24 años, hay tiempo, aún no se me ha ido el Miss Universo, todavía tengo el bicho metido. Quiero estar más preparada, más cómoda en un escenario y saber reaccionar a cualquier pregunta que me planteen.

Pararse en un escenario en Japón le dio una experiencia que no tenía antes.

Es un país muy hermoso, inmenso. Creo que me faltó preparación, sé que puedo dar algo más. No fui lo suficientemente disciplinada, lo reconozco, necesitaba madurar. Mi madre (Gaby) es mi empuje para hacer las cosas como deben ser. Cuando me estoy oxidando es la que me pone el aceite (risas).

Todavía sueña con volver a competir en Miss Ecuador. Cortesía Áxel Jeremías.

Los padres no siempre pueden estar detrás de los hijos y usted ya está grandecita.

(Risas). Así es. No siempre tenemos las mismas opiniones y criterios, es normal, por decirlo de alguna manera le he sacado canas verdes, o mejor dicho tiene un arcoíris en la cabeza. Siempre me apoya, aunque a veces no le parezca, no me desanima.

Generalmente se le dice a los jóvenes que si tienen la oportunidad de salir al extranjero lo hagan, sobre todo por la situación de inseguridad que se vive en Ecuador. ¿Ha pensado en marcharse del todo?

No podemos comparar las economías de los dos países, pero en mi caso siempre hay un pretexto para volver a Ecuador. Llevo tatuado a mi país en la piel, en la sangre llevo los colores, amarillo, azul y rojo, lo amo, la tierra es la tierra. Me siento orgullosa de ser ecuatoriana, si me abren las puertas en algo que amo siempre lo agradeceré.

¿Los pretendientes, admiradores... estarán ‘metiendo carpeta’ para intentar conquistarla?

Nunca faltan, pero estoy concentrada en mis proyectos, no pienso en el amor. Estoy soltera y tranquila, siempre digo que cuando el amor llega, llega. A la pareja también hay que dedicarle tiempo.

Por 'Yo me llamo' dejó en pausa ciertos planes...

Me iba a ir a España para estudiar actuación. Tenía todo listo, planificaba radicarme en Madrid por un año. Ya había alquilado el departamento. La actuación me interesa en Ecuador, Estados Unidos o Europa.

Vivir lejos la ayudará a ser más independiente, dejar la ‘mamitis’, en otras palabras a madurar.

(Risas) Sin duda ayuda a crecer. Es necesario cortar el cordón umbilical. Mi mamá me dice que me case con un italiano para tener donde llegar (risas). Nosotros estuvimos de vacaciones en Italia, nos encantó. Soy una persona que no se muere de hambre, porque con un arroz con huevo sobrevivo. Cuando estoy en Estados Unidos me dice que cuide el peso, ella solo consume productos del mar.

¿Usted también lo hace?

A veces se me antoja un patacón o un maduro con queso. Ahora me vino el chip de cuidarme, puedo seguir bajando un poco más. Aprovecho los fines de semana para comer una hamburguesa, un llapingacho, voy a algunas huecas donde como chuzos, encebollado, caldo de salchicha, bolón con queso. Soy a todo barrio, a todo terreno como dicen acá. Siempre voy al Bigote, donde sirven un rico sánduche de lomo y hot dog.

Aspira estudiar actuación en España. Cortesía Áxel Jeremías.

