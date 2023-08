En 2017, cuando Sonia Luna se convirtió en la reina de Guayaquil, Meche Pesantes (25) se llevó la corona de virreina. Aquello fue la puerta que se abrió para más adelante ser la chica 'En corto', del espacio de Teleamazonas. Aunque ya no lo es, se mantiene en el mismo canal. En noviembre cumplirá cuatro años.

Ahora es parte del grupo de reporteros de '24 horas en la comunidad'. Acaba de contraer matrimonio civil con el empresario Alfonso Miranda y el 2 de septiembre se celebrará la ceremonia religiosa.

Muchos creyeron que se marchaba del canal y lo que dio fue el salto a noticias.

Siempre estuve haciendo mis notitas (risas) en el informativo desde que ingresé. En la universidad me ofrecía a hacer trabajos en la calle. 'En corto' me enseñó mucho, a explorar ese lado divertido, a editar.

Mis jefes consideraron que tal vez era el momento adecuado para el cambio, estoy agradecida por la oportunidad. Aparezco en la comunidad en las mañanas, mis seguidores de Quito no me ven y preguntan qué pasó. Se separan las señales de la capital y Guayaquil. Es por eso. Este trabajo no me agarra como nueva, lo disfruto, aunque sea muy demandante.

¿Cree que extrañará 'En corto'?

¡Claro que sí! Es un espacio con una esencia única, se ha mantenido, es muy sólido. El otro día estuve en Babahoyo y me llamaron ‘La chica En corto’ y me pidieron una foto.

Gaby Díaz dejó una huella en ese espacio. ¿Le habrá costado posicionarse?

Como todo lo nuevo. Aparte fue mi primer trabajo en firme. Antes hice modelaje y fui reina de belleza, era mi primer trabajo periodístico. Mi idea nunca fue imitarla, le pedí consejos. Nuestras esencias son diferentes, esa actividad me ayudó a perder la timidez inicial. Renata tiene otra esencia.

En su lugar quedó Renata Salem. ¿Qué opina de esa elección?

No tuve conocimiento de las audiciones. Un día nos vimos y me contó que iba a estar en En corto. Somos contemporáneas, nos conocemos por el mundo del modelaje. Es una chica con muchas ganas, quiere aprender y eso me da mucho gusto.

¿Tiene una prueba de fuego con la cobertura de elecciones?

Así es, pero me estoy preparando. Sé que estaré en Babahoyo. Trataré de hacerlo de la mejor forma, son mis primeras elecciones.

Fue virreina de la ciudad. Christian Vinueza// EXPRESO

Dio un paso importante en su vida, casarse...

A mi esposo lo conocí en la universidad, compartíamos el mismo círculo de amigos. Siempre me pareció simpático. Se dio de manera natural la relación, hasta que de un día a otro surgió algo. Fuimos novios dos años, tres meses.

¿Por qué cree que es el hombre de su vida?

Es muy trabajador y hogareño. Prefiere la casa a la calle, mi ritmo de vida es muy ajetreado, llegar a mi casa y encontrar tranquilidad es maravilloso. Es relajado, pacífico, yo soy más organizada. Él fluye, no soy de esa onda, me dice que me tome todo con calma. Nos complementamos, nos gusta el cine. Soy romántica a lo máximo, mi esposo es muy amoroso, me encanta que me llenen de flores, que me apapachen (risas).

La boda religiosa está de la ceja al ojo, ¿ya tiene todo listo?

Estoy tranquila, mi mami (María Delina) es la organizadora de bodas, mi wedding planner (risas). No sé qué habría hecho sin su ayuda, ha sido un pilar fundamental. Ha estado pendiente de todo, soy su única hija mujer.

En el civil no lloró, estuvo muy feliz, pero creo que en el religioso aflojará algunas lágrimas. Son aproximadamente 300 invitados, mi familia es pequeña, la de mi esposo es muy grande. Eso me gusta, conoce a todos sus parientes y se lleva bien con todos. Será un día especial. Nos vamos de luna de miel, a Cancún y haremos un crucero. No queríamos pasarla por alto, es el momento perfecto para relajarse.

Las novias siempre quieren lucir como reinas ese día tan especial.

Soy muy clásica, no me agrada lo apretado. Siempre me he inspirado en los looks de Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo. Su estilo es muy clásico, una mujer que puede llevar hasta zapatos deportivos y luce muy bien. Compré el vestido de novia, nada repleto de brillos ni extravagante. Con mi madre y mi abuelita (Ángela) acudí a elegirlo. Apenas mi abuelita lo vio, lloró y yo al verla llorar, también. Siempre soñó con un traje así, aunque no soy su única nieta, las otras ya se casaron.

¿Siente nervios?

Por el momento no, tal vez lo esté sin darme cuenta. Estoy comiendo bien, sin embargo he adelgazado mucho. En el matrimonio civil sí los sentí. Ahí lucí un modelo de Melissa Murtinho, le hicimos unos cambios a uno que me gustó.

Tenía otro traje más elegante y algo escotado, pero no lo usé a pesar de que lo compré. No me sentía cómoda. Lo llevaré en la fiesta de la boda religiosa, también me compré unos zapatos deportivos de tacos, quiero disfrutar, bailar esa noche. Es uno de los momentos más importantes de nuestras vidas.

¿Se ve convertida en madre muy pronto?

No me veo sin hijos, me muero por ellos, pero por ahora no, quiero disfrutar la relación, el matrimonio. Es importante darse su espacio como pareja. Me encantan los bebés, durante un año aprovecharemos para compartir. Él desea cuatro hijos, yo tres, aunque será lo que Dios quiera. Mi mamá solo tuvo dos, mi hermano Leonardo y yo.

¿Su esposo entiende su trabajo o a veces le dan ataques de celos?

No es celoso, ha entendido con el tiempo mi trabajo. Le he tenido que explicar cómo es, lo ha asimilado. Me dice que me vaya bien. Lo importante es que avancemos juntos. Desde la primera vez que me vio, yo le gusté, es lo que me ha dicho. Al principio no se atrevía a hablarme, porque era un poco tímido. Para él soy la persona más valiosa en su vida, además de su familia. No se ve con nadie más que conmigo. Decidimos vivir solos, así se empieza. Me hace ilusión decorar ese espacio pequeño.

Usted fue debut y despedida en los reinados, luego que se convirtió en virreina de Guayaquil...

Después que entré al trabajo ya no me interesaron. Sí estoy pendiente de los concursos de belleza, a veces me reúno con amigas a ver Miss Ecuador y Miss Universo, pero nada más, cumplí esa etapa a los 19 años, la edad perfecta. Fue una linda experiencia que me hizo exigirme, me enseñó mucha disciplina, la cual aplico ahora. Todo me ha ayudado para estar donde ahora estoy, pero sobre todo Dios. Es mi guía.