Reservada al máximo, sobre todo si se trata de su vida sentimental. Sus secretos solo se los cuenta a su confidente, la almohada. Así es Lissette Cedeño, la expresentadora del desaparecido programa de farándula 'De boca en boca', de TC, y que ahora está a cargo del segmento turístico '¿Dónde está Liz?' en el matinal 'De casa en casa'. Su excompañero Miguel Cedeño la llamaba La Psicóloga de la farándula.

Tiene 35 años, lleva 12 laborando en esa empresa televisiva, es máster en marketing y tiene una licenciatura en Comunicación Escénica. En el reciente feriado visitó Riobamba. Ama la Sierra por el clima y para mantener contacto con la naturaleza.

“Soy una guayaca que se adapta a los climas del Ecuador", dice. En su cuello lleva un escapulario de la Virgen del Carmen, un regalo de una amiga. Le encanta cantar y no tiene mala voz.

Tras la salida del aire del programa, usted se ‘desapareció un poco del mapa’. ¿Dónde estaba Liz?

Siempre estuve en el canal, relajada, tranquila, reflexionando en mis proyectos. Todos necesitamos un tiempo para nosotros y siempre me lo doy. Me gusta desconectarme un rato de todo.

Ahora viaja por el país...

Ya he viajado por algunos rincones del Ecuador, el objetivo es promocionarlo. Siempre le pongo mi estilo, es divertido. Las reinas de belleza de esos lugares son mis guías turísticas y me llevan por donde quieran. Cuando se empieza a viajar, no quieres quedarte quieto. Mostramos la cultura, gastronomía y atractivos turísticos. Me gustaría ir a Manta, estuve en Cumandá. Es algo diferente a lo que hacía antes.

¿Seguramente extraña la farándula?

Me encanta y me divierte mucho. Sigo conectada con la farándula porque estoy en un medio de comunicación. La extraño, mi estilo no es atacar, me gusta ver el lado bueno de las personas, aunque siempre se forman bandos, yo prefiero ser neutral. La esencia farandulera no se pierde.

Aunque usted asegure que su estilo no es atacar, es complicado que otros no se metan con alguien que pertenece al medio.

Nos hacemos más fuerte por estar en ese mundo. En un ejercicio diario que hablen de ti y que tú hables de los demás. También soy consciente que todo lo que se diga, la gente se lo graba. Me gusta que tengan un buen concepto de mí.

¿Qué opina de la farándula actual (de insultos, falta de respeto, mentiras)?

Considero que no se debe perder lo real ni el respeto. No siempre la gente da de qué hablar, por ello es un reto como comunicador lograr 2 o 3 notas diarias. Hay que aplicar los recursos para lograrlo. Si me propusieran estar en farándula, aceptaría porque sería bonito. Me gustan los desafíos y demostrar mis diferentes facetas.

En varias ocasiones sé que han hablado de mí, entiendo que la gente tiene su boca y sus dedos para expresarse en las redes sociales, no me complico porque me desconecto. Si hablan de mí, no tengo que aclarar nada, cada quien sabe lo que es y yo sé lo que soy. Así es el negocio. Soy súper relajada.

Según las redes sociales se ve con sus excompañeros (El Cuy, Marlon Acosta, Silvana Torres, Cinthya Naveda)

Los quiero a todos, aprendí de ellos porque tienen más experiencia en farándula. Nos vemos cuando organizamos una salida.

Para todo el equipo fue un duro golpe la muerte de Miguel Cedeño. Era quien le decía la Psicóloga de la farándula.

(Parece que tiene ganas de llorar). Soy reservada, puedo sentir mucho, pero me lo guardo. Lo de Miguelito fue muy fuerte, porque estuvimos con él hasta el último momento de su vida. A veces en el teléfono me aparecen sus fotos, aquello me da mucho sentimiento. Era muy divertido y súper creativo. Hasta ahora me dicen la Psicóloga en las redes sociales porque él me puso así.

Divertida y reservada, así es Liz. Cortesía

Dice que ha estado poniendo en marcha algunos proyectos...

Uno de ellos es mi tienda online en la cual ofrezco perfumería, productos para hombres y mujeres. Me gusta dar consejos útiles en las redes sociales, que me pregunten y yo responder. Estoy organizando mi feria de emprendedores de todo tipo, es la feria de la familia. Estamos definiendo el lugar.

Es una manera de apoyarlos y de que me apoyen, ir creciendo. Ya se viene la segunda edición a fines de año, habrá presentación de artistas. Saqué mi canal de YouTube (Lizcedeno TV) en el que presento contenido para entretener y también tengo mi página de Facebook. Les estoy dando movimiento, es interesante el proceso.

Su excompañera Silvana Torres ya es madre por segunda ocasión. ¿Usted se ve en ese rol?

Ya tengo mis ‘bebés’, el splash y mi feria de emprendedores (risas).

Sus amigos cuentan que no es de las mujeres que quiere hijos.

Creo que se tiene que desearlo y estar preparado. En algún rato si soy madre sería con planificación, no una sorpresa.

¿Entonces se ve como mamá o no?

Ahora no, pero no cierro las puertas. En la actualidad estoy enfocada en mis proyectos. Mi hermano mellizo (Christian) ya tiene una hija (Olivia). Me parece preciosa. Viven en Estados Unidos. Quiero visitarlo para conocer a mi sobrina que ya cumplió un año. Un hijo requiere tiempo. Le consulté a una doctora que me dijo que si todavía no quería ser madre, debía congelar óvulos para un futuro.

¿Lo haría?

Podría ser, si no me decido. Me gusta la libertad y hacer lo que yo quiera, viajar, estudiar. Con una criatura cambia todo.

¿Se mantiene con el exfutbolista Patricio Urrutia?

¡Uy¡ Me quiere sacar información. Estoy bien, tranquila y feliz.

Pero es algo que ya se sabe.

Tengo cinco gatos y me encantan porque son independientes. Les dejo la comida, les doy cariño, con los hijos es diferente. Tiene que nacer ese amor, todavía no nace, nada es forzado.

¿Por qué no habla de su pareja?

Soy de relaciones largas y serias. Me debe tener mucha paciencia. Ni a mis amigas les cuento.

Tiene 35 años y le encanta la Sierra. Cortesía

Se la criticó porque aumentó unas libritas de peso.

Pueden decir lo que quieran. Se puede hablar de temas más interesantes, el peso es un tema X. Yo amo practicar ejercicios.

Lastimosamente a las mujeres les afecta mucho y más si aparecen en TV.

No me afecta. Se tiene que trabajar bien la cabeza y mente para que eso no ocurra. Aquello también nos enseña la farándula.

También se cuestionó que siempre fue la presentadora guapa y que no hacía reportajes en 'De boca en boca'.

Obviamente puedo hacer mucho, soy capaz, pero hay situaciones que no dependen de mí. Siempre voy a querer trabajar porque amo aquello. No soy lambona, ni ando rogando que me pongan en algo, si no lo han considerado. Respeto. Sé cómo soy, yo soy demasiado descomplicada, no me creo superior a nadie. He visto esas críticas, me causan risa porque hablan sin conocerme. No me resiento, pero no olvido. El que la hace la olvida, pero el que la recibe jamás. Tengo una memoria selectiva y soy sincera. Que se arme la polémica (suelta una carcajada).

Desde que comenzó la entrevista habló de desconectarse. ¿Cómo lo logra?

Primero me gusta el silencio, además leer, compartir con mis gatos. También es bueno compartir con alguien, que nos dé amor (risas). Así me desconecto, luego me conecto otra vez. Me doy esos ratos de paz mental. Es importante. Siempre trato de estar feliz, mi cerebro tiene una especie de filtro para bloquear lo negativo, me rodeo de positivismo, es mucho control mental.

¿Tampoco se complica para elegir su vestuario?

No me complico al vestir, siempre llevo algo cómodo: licras, blusas frescas. El negro es uno de mis colores favoritos, depende del ánimo, a veces quiero lucir estilo princesa, otras dark. Pero creo que más dark. De pequeña era media rockera. Amo la música.