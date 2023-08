Aunque la presentadora Gaby Díaz sabe con cuántas papas se hace un logro (entiéndase cocinar), quiso convertirse en una experta para prepararle ricos platillos a su esposo Carlos Luis y a sus hijos, Polly y Joaquín.

Desde febrero pasado está estudiando en la Escuela de los Chefs. Además “quería hacer algo distinto. Siempre me gustó cocinar, nunca está de más conocer el origen de los alimentos, conceptos. Es una carrera que dura un año, son tres semestres, voy por el segundo. Me ha ayudado mucho, hago refritos, de todo. Mis compañeros son maravillosos, no saldré con título de chef, pero sí con uno por lo aprendido”, dice.

Gaby no se ha dormido en los laureles, también estudia arquitectura social desde 2021, tras la pandemia. “Ha sido un año de reafirmar conocimientos. Pronto la terminaré. He aprendido fundamentos de crecimiento personal, liderazgo, bases para familias saludables”, añade orgullosa de sus logros.

Lamentan partida de Daleska

Durante el feriado se conoció la noticia del fallecimiento de Daleska, hija de la comunicadora Yury Zapatier. Maquillaba en 'BLN' y hace algunos meses se hizo la manga gástrica para bajar de peso. Tuvo varias complicaciones de salud por diversas causas. Talentos de TV se manifestaron en las redes sociales.

”He tratado de asimilarlo, pero aún no puedo creer mi Dale, mi amiga, la incondicional, la acolitadora, la que me llamaba para chismear, y matarnos de risa, la que me amaba y me defendía como leona ya no está, no la veré, no me llamará ni me escribirá. No sabes el dolor tan profundo que siento y lo mucho que te voy a extrañar”, expresó la presentadora Gabriela Guzmán. Sus restos fueron sepultados el sábado.